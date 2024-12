”Șepcile roșii” au primit vizita vicecampioanei pe ”Cluj-Arena” în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”U” a obținut toate cele trei puncte și a urcat în vârful clasamentului.



După meci, Dan Petrescu a acuzat un ”spionaj”, referindu-se la faptul că cineva, de la un balcon, ar fi filmat și monitorizat antrenamentul ardelenilor de dinainte de meciul cu ”U” Cluj.



Replica lui Sabău după ce Dan Petrescu a acuzat un act de spionaj înainte de ”U” Cluj - CFR



Ioan Ovidiu Sabău a reacționat în urma declarațiilor lui Petrescu.



”Nu, probabil erau niște suporteri de-ai CFR-ului care voiau să filmeze antrenamentul. Nu ne ocupăm cu așa ceva, să fim serioși. Cum să trimit eu pe cineva sau să mergem să facem așa ceva? Eu ar fi trebuit să știu. Nici nu avem noi oameni care să poată să facă astfel de strategii.



Nu știu ce a văzut. E posibil să fi fost cineva și a interpretat. Și la mine mai vin oameni la gard, se uită și mai fac poze. Acum nu stau să le zic dacă au venit să spioneze pentru CFR. Până la urmă, ne cunoaștem atât de bine încât nu e nevoie să te duci să spionezi.



Avem atâtea imagini, meciurile sunt televizate și ne putem informa foarte bine. De multe ori, știm sistemul de joc pe care îl abordează cealaltă echipă. N-am ajuns la nivelul acela în care să mergem să spionăm adversarul”, a spus antrenorul lui ”U” Cluj, potrivit sptfm.ro.



Declarațiile lui Petrescu



"E clar că după zece meciuri fără înfrângere nu trebuia să pierdem chiar azi. În prima repriză nu am avut ocazii, dar 1-0 la pauză. Nu ştiu dacă trebuia să fie roşu sau nu, dar Păun era plin de sânge. Nu dau vina pe arbitru, că U Cluj a jucat bine azi şi le-am lua din merite. Dacă dădea galben la Bic, atunci era alt meci.



Am vrut să lucrez fazele fixe azi dimineaţă, dar noi eram filmaţi. Da, era un băiat în bloc, am văzut ne-am oprit. S-a văzut azi că nu am făcut. De obicei, dacă fac în ziua meciului, nu primim gol. Dacă iei gol din faze fixe, nu meriţi nimic. Ai noştri au prins poate cel mai slab meci din ultimul timp şi s-a văzut asta.



U Cluj are un lot bun, un antrenor bun, dar să nu intrăm în panică. Să ne gândim la ce facem în următorul meci, să muncim mai bine, dar e clar că toată lumea a greşit, toată lumea pierde şi câştigă", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.