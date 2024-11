Cristi Balaj a comentat faza din minutul 27 al meciului FCSB - Unirea Slobozia 3-0, când gazdele au deschis scorul. Darius Olaru a nimerit transversala, iar mingea a căzut în preajma liniei porții. Brigada de arbitri nu a dictat inițial gol, însă după intervenția VAR s-a validat reușita.

Președintele lui CFR Cluj susține că arbitrii din camera VAR au greșit prin intervenția lor, având în vedere că în România nu a fost implementată tehnologia goal-line, iar reluările nu sunt tocmai edificatoare.

Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Cristi Balaj

Oficialul FCSB-ului a venit cu o replică pentru președintele de la CFR Cluj, dezvăluind și motivul pentru care crede că a reacționat așa.

"Exagerează! S-a supărat pentru că am avut o opinie legată de felul în care a marcat CFR cu Dinamo, când Louis Munteanu a împins.Problema e că... Asta a fost opnia mea, care a fost confirmată de Louis Munteanu, care a zis că l-a împins uşor ca să-l sperie.

L-aş ruga mult să comenteze dacă vrea golul marcat de CFR cu noi şi ne-au bătut 1-0, când a lovit Otele. Nu e problemă, ne cunoaştem de mulţi ani şi nu facem acum mare polemică. I s-a părut înfiorător de grav că nu a intrat mingea în poartă.

Din imagini nu putem să ne dam seama. Doar daca aveai o camera la fanion, care sa vada în linie dreaptă. Altfel nu ai cum să zici dacă e clar sau nu. Că nu se vede bine pe imagini, recunosc. Jos în tijă loveşte. Dacă era din bară, altfel se ducea mingea, dar se duce din tijă, cârligul care ţine plasa", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

"Nu aveam tehnologia goal-line. Nu am avut cameră pe linia porții. Asistentul a fost cel mai bine poziționat. El a stabilit că nu e gol valabil. Mingea a atins bara la rădăcina ei în momentul în care a atins gazonul. Bara are aceeași grosime cu linia porții. Din acel contact, mingea a revenit pe teren. Cum stabilești tu că a fost gol 100%?

Nu am văzut meciul. Am înțeles că FCSB a meritat să câștige, dar hai să vedem. Și noi am jucat meciuri cu echipe mai slab cotate decât noi, hai să primim și noi cadou când mingea atinge linia porții și să se dea gol pentru noi. Hai să se înceapă de la 1-0 pentru noi.

Nu aș fi intervenit dacă nu am fi fost atacanți. Etapa trecută au primit cadou la U Cluj lovitura liberă din care a ieșit golul FCSB-ului. S-a inventat acel fault la intervenția lui Nistor asupra lui Bîrligea și a ieșit un gol. Cu Slobozia, în prima etapă, a fost ținerea în afara suprafeței de pedeapsă", a spus Cristi Balaj.