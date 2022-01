Reghecampf, părăsit din toate părțile! Basarab Panduru vrea să plece de la Universitatea Craiova 

Mihai Rotaru a avut planuri mari în vara anului trecut, când l-a adus pe Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova. Doar că clubul din Bănie a terminat 2021 pe locul 5, la 15 puncte de FCSB și cu 25 de puncte mai puțin decât liderul CFR Cluj.

Pentru a-și spori șansele de reușită, Reghecampf l-a convins și pe Basarab Panduru să facă parte din echipa tehnică a oltenilor, fiind la a doua colaborare după episodul de la la Al-Wasl, care a durat doar o lună.

Însă, nici al doilea parteneriat dintre cei doi nu este sortit să dureze mai mult. Potrivit Fanatik, secundul Universității Craiova va pleca de la echipă, după doar trei luni în cadrul clubului, urmând să revină în televiziune, pe funcția de analist TV.

Basarab Pandaru: „M-am simțit din grupul acela”

Declarațiile din urmă cu trei luni ale lui Panduru nu anunțau o despărțire atât de rapidă de Universitata Craiova. Atunci, antrenorul a dezvăluit că a simțit că este parte din echipa oltenilor, încă de la prima întâlnire, și că se duce cu inima deschisă alături de Laurențiu Reghecampf.

„Acum a fost să fie. N-am crezut şi nici n-am vrut să mă întorc în campionatul nostru, am avut rezervele mele. Laurențiu Reghecampf m-a sunat mereu.

Am fost la un meci amical invitat, acum o lună de zile, la Braşov. M-au invitat şi la masă, le-am spus că nu vin, că nu am ce să caut, dar au insistat şi m-am simţit bine acolo. M-am simţit din grupul acela şi am simţit că vreau să mă duc. Mă duc împăcat acolo. Cu toţi mă înţeleg bine, cu Reghe, Dinu, Bogdan, Caran. Suntem prieteni.

Vorbesc cu Mihai Rotaru, am vorbit şi după, dar atunci am simţit că parcă sunt de acolo, m-am simţit bine. Atunci am zis că trebuie.

În zona Golfului aveam o problemă cu limba, cu discutatul. Aici e clar că e mult mai bine, văd un lucru şi-l pot explica cum trebuie şi cum vreau.

Toţi ne ocupăm, toţi discutăm, lucrăm în echipă şi e cel mai bine. Craiova era candidată la titlu şi lucrurile merg foarte bine”, declara Basarab Panduru, în luna octombrie, pentru Telekom Sport.

Clasamentul Ligii 1