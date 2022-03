Reghecampf, moderat după 7 victorii consecutive în Liga 1: „Avem o problemă!” Ce șanse are Craiova la titlu

Universitatea Craiova a câștigat primul meci din playoff, contra lui FC Argeș, cu 3-0, și a ajuns la a șaptea victorie consecutivă în Liga 1.

După eliminarea lui Iasmin Latovlevici (35 ani), care a încasat două cartonașe galbene în doar un minut, meciul a fost la discreția Craiovei, care a izbutit să marcheze de încă două ori, prin Ante Roguljic (26 ani) și Ștefan Baiaram (19 ani).

La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf (46 ani) a mărturisit că a fost încântat de atitudinea elevilor săi și este fericit că FC Argeș nu a avut nicio șansă de a intra în meci,în cele 90 de minute.

„Să uităm de cele 6 meciuri, s-au terminat. Să ne bucurăm de primul meci din playoff, un meci foarte bun. Trebuia să închidem meciul din prima repriză, faze multe, frumoase. Dar sunt mulțumit pentru modul în care au alergat băieții, am recuperat repede, nu le-am dat nicio șansă. Am controlat jocul, am marcat 3 golui, și este un lucru pozitiv”, a declarat Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

De asemenea, pe lângă satisfacția victoriei, antrenorul echipei din Bănie a precizat că întâmpină probleme în linia mediană, unde toți jucătorii dau un randament foarte bun și îi este greu să-i aleagă pe cei care vor fi titulari.

„Nu am termen de comparație la Gustavo, nu l-am avut jucător în altă perioadă. El este într-un moment bun, se desprinde de adversari, apare în spațiile libere. Are în plus acest simț al golului, dar și el rateză foarte mult. Probabil cu puțin mai multă concentrare ar fi marcat mai mult.

Dan este un jucător foarte important, cum sunt și ceilalți. Cum v-am spus, pentru a avea o șansă să te bați la campionat îți trebuie jucători. În momentul de față avem o problemă, îl avem pe Crețu care intră foarte bine, pe Bic, pe Roguljic, pe Nistor, pe Mateiu. Dar e bine că avem de unde alege.

Nu o să fie ușor, trebuie să luăm partidă cu partidă să ne câștigăm punctele. Vom avea un meci dificil la Voluntari, pe un teren care nu este perfect. Trebuie să câștigăm toate cele 3 puncte”, a declarat antrenorul Universității Craiova.