Rednic anunță revirimentul la UTA după remiza cu Rapid: "Nu uitați că ne-au lipsit cei mai buni jucători!"

Rapid a deschis scorul în minutul 12, prin Funsho, însă UTA a restabilit rapid egalitatea, după un contraatac excelent finalizat de tânărul Rareș Pop. Același Funsho i-a readus pe giuleșteni în avantaj chiar înainte de pauză, iar Kevin Luckassen a stabilit scorul final în minutul 75, după o eroare în defensiva oaspeților.

Rednic anunță revirimentul la UTA după remiza cu Rapid

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa și de jocul arădenilor. Tehnicianul arădenilor susține că UTA a avut un gol care nu a fost validat, făcând referire la faza din minutul 42, când mingea șutată de Stolnik a fost respinsă din zona liniei porții de Borza.

"M-am uitat la reluări. Da, mi s-a părut că a fost gol, că a trecut de linie. Jucătorul care a respins era cu piciorul pe linie. Nu mai contează, a fost un meci bun, cu toate problemele avute și jucătorii care au lipsit, pe un teren neutru, care ne-a pus probleme.

Nu știu dacă mă mulțumesc cu un punct. Ei n-au avut ocazii, ci situații. Ce-mi pare rău e că am discutat și am văzut că nu e prima dată când Petrila intră pe zona centrală sau intră în combinații. Golul 2 a venit în urma unei faze în care am văzut că portarul a deviat-o, n-aveam voie să fim surprinși. Au fost două faze de neatenție, dar mă bucur că am revenit, iar Kevin Luckassen, venit de 8 zile, a rezistat aproape 75 de minute, a marcat. Foarte bine a fost. Normal că mi-aș fi dorit să câștigăm, dar eu cred că jocul prestat azi a fost bun.

Abeid a venit ieri dimineață. S-a antrenat separat după-amiază, dar asta e situația. Mă bucur că cei care au intrat ne-au ajutat să marcăm. Urmează încă un meci dificil joi, deci n-avem timp să ne bucurăm prea mult. Acum chiar am lot. Nu uitați că cei mai buni jucători ai noștri au lipsit azi. Cu ei în echipă sunt sigur că lucrurile vor arăta mult mai bine. Va exista concurență. Azi am început cu 8 români, iar lucrurile încep să meargă la UTA.

Știu că suporterii au făcut eforturi mari să vină la Oradea, au fost alături de echipă, nu au cedat și eu zic că e soluția cea mai bună ținând cont de situație", a spus Mircea Rednic.

După UTA - Rapid 2-2, giuleștenii ocupă locul 3, cu 23 de puncte, însă pot fi devansați de Universitatea Craiova după această rundă. De partea cealaltă, arădenii sunt pe 14, cu 11 puncte.

În etapa următoare, Rapid va primi vizita Universității Craiova, în timp ce UTA Arad va juca pe terenul campioanei Farul Constanța.