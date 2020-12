Rednic a comentat greseala lui Cojocaru! Antrenorul e multumit de rezultat, dar trimite sageti catre fostul tehnician spaniol: "Iti pui ceva intrebari!"

Mircea Rednic (58 de ani) a debutat pe banca Viitorului impotriva celor de la Chindia Targoviste, meci incheiat la egalitate, scor 1-1.

Viitorul a inceput foarte bine meciul, Iancu deschizand repede scorul pentru oaspeti in minutul 14. Spre finalul primei reprize, Cojocaru a avut o iesire total neinspirata, "placandu-l" pe Daniel Popa care se indrepta cu mingea spre poarta goala.

Cabuz a intrat in locul lui Cosmin Matei, iar Viitorul a evoluat cu un om in minus mai bine de o ora. Florea a egalat pentru Chindia in minutul 63, iar in ultimele minute ale partidei, Martac putea aduce victoria pentru echipa lui Emil Sandoi, dar fotbalistul a ratat cu poarta goala.

Rednic s-a declarat multumit de rezultat, avand in vedere ca echipa sa a evoluat in inferioritate numerica. Tehnicianul l-a certat dupa meci pe Cojocaru si a tinut sa faca o observatie dupa partida. Rednic a trimis o "sageata" catre Ruben de la Barrera, spunand ca Viitorul sta destul de prost din punct de vedere fizic.

"S-a jucat foarte bine in prima repriza. Am reusit sa inscriem, am fost aproape de golul doi, apoi a venit acea faza in care portarul nostru a ezitat, a luat rosu, iar jocul s-a dezechilibrat. Puteam sa facem 2-0, puteam sa si pierdem, dar trebuie sa fim multumiti si cu acest punct. A fost un teren foarte rau.

La experienta lui Cojocaru, putea sa evite acel faul. Preferam sa-l lase pe jucator sa treaca, sa luam gol, dar sa jucam 11 contra 11. Cand vezi repriza a doua, iti pui ceva intrebari legate de pregatirea fizica a jucatorilor. Este de munca!", a declarat Mircea Rednic pentru Telekom Sport.