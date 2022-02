Reacție neașteptată a lui Petrescu după ce CFR a mai făcut un pas greșit: „Nu am ce să le reproșez jucătorilor. Nu sunt supărat că Deac a ratat cu poarta goală!”

CFR Cluj nu mai reușește să câștige de 4 etape, având o serie de egaluri pe linie. În meciul cu UTA Arad, de pe teren propriu, 0-0, campioana a avut șanse mari de a înscrie, însă portarul Iacob a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, având intervenții extrem de bune.

Ardelenii aveau o șansă mare să înscrie în prima repriză, însă Ciprian Deac a ratat cu poarta goală, trimițând pe lângă, astfel că tabela a rămas intactă, iar în cazul în care FCSB câștigă cu „lanterna roșie” Clinceni, distanța se poate reduce la 6 puncte.

Reacție neașteptată a lui Petrescu: „Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun!”



Antrenorul CFR-ului a surprins cu declarațiile de la finalul partidei, părând mulțumit de prestația echipei sale, în ciuda faptului că nu a reușit să câștige. Mai mult, Petrescu a declarat că nu este supărat pe ratarea lui Deac, deși a fost decisivă, motivând că fotbalistul a fost cel mai bun de pe teren.

„Măcar nu am mai fost egalați în ultimul minut. Avem două lucruri pozitive, că nu am luat gol și că nu am fost egalați pe final. Au dat tot ce au avut mai bun jucătorii. S-a nimerit să fie Deac cel mai bun de la noi și i-am zis că nu sunt supărat că a ratat cu poarta goală. Dacă nu alergi și nu te implici, atunci sunt supărat.

Îmi pare rău de Bordeianu, dar a trebuit să risc și să joc cu doi atacanți. Când ai 5 ocazii mari, trebuie să câștigi meciul. În tur, am câștigat la ei fără să avem ocazii mari, dar acum s-a întors. Știți că după 0-0 eu nu sunt supărat, dar în acest context, mă deranjează.

Nu am avut timp să pregătim acest meci deloc, dar ne gândim la meciul cu Mediaș, care a bătut-o pe UTA, deci vă dați seama ce greu o să ne fie și acolo. Îmi pare rău pentru Neguț, a avut două ocazii rarisime, ar fi fost un debut ca titular frumos. Nu am ce să le reproșez, chiar dacă am făcut 0-0.

Avem nevoie de o victorie etapa viitoare, iar după o să avem un ciclu săptămânal. Mi-a plăcut Roger, poate vine acuma, poate vine la vară. Și Braun putea să vină acum, dar urmează să vedem ce discut cu cei din conducere zilele următoare”, a declarat Petrescu la finalul meciului, conform Digi Sport.