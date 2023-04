Reacția lui Steliano Filip, anchetat de autorități și FRF: „Au venit la mine: 'Dacă primești galben, ai 25.000 de euro!'”

Partida investigată de autorități și Federația Română de Fotbal este cea din sezonul trecut, din play-out-ul Ligii 1, dintre CS Mioveni și Dinamo, încheiată 2-0 pentru argeșeni. Evenimentul anchetat are legătură cu cartonașele galbene acordate în startul meciului, după cum scrie gsp.

Singurul nume apărut în anchetă este cel al lui Steliano Filip (28 ani), cel care era chiar căpitanul „câinilor” în acea partidă. Fostul fotbalist al lui Dinamo a avut un „start în forță” în partida de la Mioveni la capitolul faulturi. Filip a comis nu mai puțin de 4 în primele 25 de minute de joc, 3 fiind sancționate de „centralul” meciului, Adrian Cojocaru.

Pentru ultima intervenție neregulamentară a fost sancționat de arbitru cu cartonaș galben. Iar de la acel avertisment, până în minutul 94, Filip nu a mai comis niciun fault.

Steliano Filip, anchetat de autorități și Federația Română de Fotbal

Sursa citată informează însă că imediat după meci, pe piața internațională a parurilor au apărut avertizări confidențiale în legătură cu meciul respectiv, având loc o posibilă manipulare pentru pariuri ilegale. Astfel de avertizări apar când apare un volum mult mai mare de pariuri pe piață decât în mod obișnuit.

În cazul meciului menționat, disputat pe 15 aprilie 2022, piața de pariuri a fost alertată după ce s-au pariat sume mari plasate pe încasarea primului cartonaș galben de către Steliano Filip, dar și pe primirea unui cartonaș galben până în minutul 25. International Betting Integrity Association, organizație britanică ce combate corupția din sport pentru pariuri ilicite, a fost una dintre cele care a lansat una dintre avertizări.

Steliano Filip neagă acuzațiile aduse și dezvăluie că a refuzat alte propuneri

Fundașul stânga s-a declarat uitmit când a aflat de acuzele care i se aduc. Acesta a precizat că partida cu CS Mioveni nu poate fi asociată de un incident nesportiv, pentru că nu a dat niciodată curs unor astfel de propuneri. Mai mult, Steliano Filip a detaliat modalitățile în care a fost abordat pentru a încasa un cartonaș galben de-a lungul carierei.

„Acum m-am întors de la antrenament. Am auzit și eu despre acest lucru dimineață, tot de la voi, de la jurnaliști, însă mai multe nu pot să-ți spun, pentru că nu știu. Nu am vorbit cu nimeni de la FRF. Repet, de la voi, de la ziariști, aud pentru prima oară.

Eu am spus și în trecut că am fost contactat de multe persoane, fel și fel de oameni care mi-au făcut tot felul de propuneri. Mi-au propus 25.000 euro pentru un cartonaș galben, au fost multe, chiar și pentru altele. Însă nu am făcut niciodată așa ceva, nu aș face, nu am luat niciodată ceva, nu am luat bani din asta! Cine mă cunoaște știe că sunt curat. Acum nu cunosc dacă e adevărat, dacă mi-ar fi dat sau au vrut să mă încerce.

Nu știu dacă sunt primul, nici nu îmi pasă. Eu eram predispus la fiecare meci, că asta e adevărul, le cam luam. Sunt persoane care nici măcar nu am numărul lor de telefon. Două persoane au venit la mine în mall Băneasa, sincer îți spun, e de acum 7-8 ani. Asta a fost prima dată, mergem la mall, nu o să uit niciodată. Și au venit la mine: 'Dacă primești galben meciul viitor, ai 25.000 de euro'. Am avut, tot felul de propuneri, bani mulți, am avut chiar și cornere, roșu. Repet, tot felul de propuneri.

Nu am vrut să fac rău nimănui. Acum nu o spun că, vezi Doamne, a apărut informația asta și să mă scot eu. Nu pot să spun că nu mă intereseză, că doar e imaginea mea în joc, dar sunt liniștit, pentru că nu am făcut și nu am fost niciodată de acord cu așa ceva. Apropiații mei știu ce fel de persoană sunt.

La meciul ăsta niciodată, nu au venit înainte de un meci anume, cum s-a nimerit. Si nu veneau la mine să-mi spună de o anumită partidă, tot ce s-a întâmplat a fost că m-au întrebat dacă aș fi de acord să colaborez cu ei.

Anul trecut… Cred că în fiecare an mi-a propus cineva câte ceva, de când joc fotbal. Nu este adevărat, eu am stat în chirie în Pipera. Îți repet, mi-au fost făcute tot felul de propuneri, dar nu am făcut așa ceva niciodată. Mi-au zis, tot ce vreau eu pentru cartonașe, galben, roșu. Sume mari de bani. Au venit tot felul de oferte”, a declarat Steliano Filip pentru ProSport.

Fundașul stânga nu a apucat să evolueze pentru Dinamo în Liga 2, a plecat de la echipă după ce s-a pierdut barajul cu U Cluj. Iar din noiembrie 2022 este jucătorul lui Mezakovesd, club care ocupă locul 7 în campionatul Ungariei după 26 de etape.