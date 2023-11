După meci, Gigi Becali a dezvăluit conversația pe care a purtat-o cu Florinel Coman, unul dintre oamenii de bază de la gruparea roș-albastră. Patronul vicecampionilor a subliniat că winger-ul i-a spus că nu a avut soluții și a fost nevoit să dribleze mai mult.

Reacția lui Nicolae Dică după ce a auzit conversația dintre Gigi Becali și Florinel Coman

Nicolae Dică a vorbit despre dezvăluirea lui Gigi Becali și a specificat faptul că nu i se pare normal ca un jucător să poarte astfel de conversații cu finanțatorul clubului.

„Nu mi se pare normal ca un jucător să-şi dea cu părerea despre meci, antrenamente. În cinci ani cât am fost la FCSB, nu am vorbit niciodată cu patronul la telefon, nu am discutat niciodată cu Gigi Becali. De fapt, o singură dată, atunci când m-am transferat.

Nu mi se pare normal ca jucătorii să vorbească una-două cu patronul. Ah, dacă se sună patronul la un anumit timp să te întrebe un anumit lucru, ok, dar să vorbeşti în fiecare săptămână sau la două-trei zile, nu este ok pentru binele jucătorilor şi pentru binele celui care vorbeşte pentru că în vestiar te văd într-un fel colegii.

Dar nu cred că Florinel chair aşa a spus, că nu avea cu cine să paseze. Altfel poate i-o fi spus şi patronul a înţeles... Dacă era în alt vestiar, probabil ceilalţi jucători reacţionau şi îi spuneau să joace el singur atunci.

Nu cred că vestiarul poate fi destabilizat. Aş vrea să văd şi eu jucători care să vina şi să spună că au jucat slab, nu să caute tot felul de alibiuri”, a spus Nicolae Dică, potrivit OrangeSport.

Ce a spus Gigi Becali despre discuția cu Florinel Coman

Patronul FCSB a susținut că l-a certat pe Florinel Coman pentru că a driblat prea mult în timpul meciului cu Rapid, iar jucătorul i-ar fi spus că a fost oblicat să facă asta, deoarece nu avea cu cine să joacă în careu.

„Am vorbit cu Coman acum şi i-am spus că a driblat prea mult. Mi-a zis «Băi, nea Gigi, nu am avut soluţii! Trebuia să driblez pentru că nu mi se dădeau soluţii». Noi am fost buni când jucam rapid, în pase”, a fost declaraţia lui Gigi Becali.

FCSB - Rapid București 1-2

Papeau a deschis scorul în minutul 39 al partidei, în urma unei acțiuni formidabile în careul FCSB-ului. Câteva minute mai târziu, Iacob a majorat diferența cu un șut puternic la vinclul porții lui Ștefan Târnovanu (minutul 45+2).

În repriza secundă, Joyskim Dawa s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a micșorat diferența, însă FCSB nu a reușit să revină pe tabela de marcaj, iar la capătul celor 90 de minute, Rapid a plecat de pe Arena Națională cu toate punctele.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea (Crețu 55'), Ngezana, Dawa, Radunovic - Ovidiu Popescu (Octavian Popescu 46')), Șut, Olaru - Băluță (Miculescu 84'), Compagno (Rotariu 46'), Coman

Rezerve: Vlad, Crețu, Haruț, Octavian Popescu, Miculescu, Lixandru, Ganea, Rotariu, Djokovic

Antrenor: Elias Charalambous

Rapid: Moldovan - Braun, Săpunaru, Iacob, Borza - Oaidă (Cristea 89'), Albu, Papeau (Onea 80') - Bambgboye, Borja Valle, Ioniță II (Kait 75')

Rezerve: Drăghia, Grigore, Onea, Cristea, Kait, Cîrjan, Pănoiu, El Sawy, Stan

Antrenor: Cristiano Bergodi