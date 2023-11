Oltenii au primit vizita „câinilor roșii” pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în a 16-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Meciul a fost LIVE TEXT pe www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Reacția lui Ivaylo Petev după victoria de pe "Ion Oblemenco": "Asta nu mi-a plăcut"

Ivaylo Petev, noul antrenor din Bănie, a debutat cu dreptul la Craiova. După victoria cu Dinamo, bulgarul a subliniat că nu i-a plăcut că elevii săi nu au împins mai mult adversarul în ultimele minute de joc.

„Am avut două posibilități de a marca, dar nu am reușit să înscriem. O chestie care nu mi-a plăcut e că noi am avut mingea, dar nu am fost sub presiune și foarte ușor am dat mingea adversarilor și am greșit de multe ori”, a spus Ivaylo Petev după meci.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Oțelul Galați din a 17-a etapă a Superligii. Datele exacte încă nu au fost comunicate de către Liga Profesionistă de Fotbal.

Echipele de start

Universitatea Craiova: Popescu - Vlădoiu, Screciu, Raul Silva, Bancu - Crețu, Kurtic - Danciu, Ivan, Mitriță - Koljic

Rezerve: Lazar, Ndong, Căpățînă, Mateiu, Houri, Roguljic, Ișfan, Trică, Markovic

Antrenor: Ivaylo Petev

Dinamo București: Golubovic - Costin, Lucas Alves, Homawoo, Amzăr - Roșu, Larrucea, Ilic - Ghezali, Abdallah, Bani

Rezerve: Began, De Moura, Roșu, Gregorio, Iglesias, Patriche, Giafer, Grigore, Irimia

Antrenor: Ovidiu Burcă

Universitatea Craiova - Dinamo București 1-0

Nicșor Bancu a ridicat privirea în startul meciului, aflat în banda stângă, și i-a centrat lui Danciu, care a îndeplinit o simplă formalitate, deblocând, astfel, tabela de marcaj.

În repriza secundă, VAR-ul a invalidat reușita lui Gregorio (Dinamo) din minutul 84, iar tabela de marcaj a rămas 1-0 în favoarea oltenilor până la capătul celor 90 de minute.