Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce a văzut discursul-manifest al lui Petrescu: ”Am asistat la anumite scene”

Chiar dacă echipa sa, CFR Cluj, a câștigat cu 4-0 derby-ul cu Universitatea Cluj, antrenorul a avut o serie de nemulțumiri legate de sistemul competițional, dar și de faptul că a fost înjurat pe stadionul din Gruia.

Universitatea Cluj a fost însoțită pe stadionul rivalei de aproximativ 6.000 de fani. ”Șepcile roșii” au dominat fundalul sonor și Dan Petrescu a avut parte de un tratament special din partea suporterilor echipei oaspete.

„Eu am asistat la anumite scene. Erau pe deasupra pe unde stă el, pe la bancă. Veneau la meciuri și era înjurat non-stop. Îl înțeleg pe Petrescu că a ajuns și el... cât să fii imun la tratamentul ăsta?”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

VIDEO - Dan Petrescu a răbufnit la conferința de presă

Dan Petrescu, la conferința de presă: ”Eu sunt înjurat de șase ani”

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Așa trebuie întrerupt meciul și la mine, când mă înjură. Și la Cristina Neagu s-a plâns, eu sunt înjurat de 6 ani aici non-stop peste tot, dacă m-aș fi plâns ce aș fi fost? Mie tot stadionul, nu doar 30 de spectatori, cât s-au luat de ea. Normal, să întrerupă și să oprească, eu sunt nimeni? Am scos românii în stradă ca jucător și ca antrenor am făcut rezultate. Și să mă înjure toți așa. Unde e respectul pentru o legendă? Unde? Zero! În România e zero! Asta este realitatea, dacă vă place sau nu, vin la mine acasă și mă înjură tot stadionul, doar nu ai mei, vorbesc de ăia de unde erau, nu galeria lui CFR.

Mie îmi place să se joace pe teren, dar măcar să dea avertizare. Ce am făcut eu pentru România ei nu au făcut, restul e istorie, e vrăjeală”, a spus Dan Petrescu, printre altele, la conferința de presă.