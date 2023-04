Reacția lui Gică Hagi, după ce a fost întrebat ce le transmite celor care nu au avut încredere în Farul

Meciul a fost extrem de spectaculos, cu o mulțime de ocazii de ambele părți. În prima repriză, Alexandru Albu a ratat o ocazie singur cu portarul, iar Farul a lovit de două ori bara, prin Alibec și Grameni. În partea secundă, giuleștenii au deschis scorul prin Funsho (55'), însă Farul a egalat grație reușitei splendide a lui Dragoș Nedelcu (76').

Reacția lui Gică Hagi, după Rapid - Farul 1-1

După meci, Gică Hagi s-a arătat mulțumit de remiză, în ciuda faptului că echipa sa a lovit de două ori bara și a avut și o ocazie uriașă prin Enes Sali, în actul secund.

Antrenorul Farului a comentat execuția spectaculoasă a lui Dragoș Nedelcu de la gol și a dezvăluit ce a discutat cu Adi Mutu.

"Cu toate că ne gândeam să luăm trei puncte și ne doream, ambele echipe au făcut un fotbal bun. Cred că suporterii au fost fantastici, s-au bucurat ambele tabere de fotbal. Mentalitatea noastră e să mergem să jucăm, să marcăm goluri. Asta le-am scris pe tablă. Dacă vrei să câștigi la Rapid, trebuie să marchezi goluri. Trebuia să marcăm multe goluri, dar asta e. Uneori intră, alteori nu. Băieții au reacționat bine, inclusiv cei care au fost la loturi. Am făcut bine că am folosit 45 și 45 de minute pe copiii care au jucat trei meciuri într-o săptămână. Kiki a venit și el puțin obosit și s-a văzut. Important e că n-am pierdut într-o deplasare grea, unde e greu să câștigi.

Rapid a jucat și în prima repriză la fel, numai că în prima repriză am făcut noi bine. Ne-au surprins de câteva ori, dar am avut ocazii în a doua repriză și puteam să marcăm.

Nedelcu are nevoie să joace. A lipsit foarte mult. Are nevoie de meciuri, să prindă putere. Eu zic că e un mijlocaș defensiv bun, care are execuții foarte bune. Mereu îi place să marcheze de la distanță, are execuții bune, e agresiv, pasează bine.

Ne-am felicitat (n.r - cu Adrian Mutu). Am făcut o muncă foarte bună amândoi în acest an, cu echipe care nu și-au propus să fie acolo, dar suntem acolo, jucăm bine și cred că suporterii s-au bucurat de fotbal. Păcat că s-a terminat egal. Încercăm să avem mentalitate foarte bună, să credem, să avem curaj.

(n.r - Întrebat ce le transmite celor care au spus că Farul nu va putea juca la fel de bine până la finalul sezonului) Noi vrem să jucăm. Încercăm în fiecare meci să avem o mentalitate de învingători. Fiecare meci are 3 puncte, mergem să câștigăm, vedem ce scoatem. Cred că avem un lot echilibrat", a spus Gică Hagi.

În runda următoare, Rapid va juca pe terenul lui Sepsi, în timp ce Farul Constanța va primi vizita Universității Craiova.

Clasamentul în play-off

1. Farul - 36p *

2. CFR Cluj - 33p

3. FCSB - 30p

4. Rapid - 28p*

5. Universitatea Craiova - 28p

6. Sepsi - 21p

* Farul și Rapid au un meci în plus față de restul echipelor