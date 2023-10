În Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt 0-0, Valentin Țicu i-a prins piciorul în gazon lui Dragoș Iancu, iar fotbalistul sibienilor a suferit o fractură de peroneu, maleolă și ligamente.

Reacția lui FC Hermannstadt după ce Valentin Țicu a primit o suspendare uriașă!

Dănuț Perja, team-manager la FC Hermannstadt, a vorbit după ce Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) l-a sancționat aspru pe Valentin Țicu.

Oficialul sibienilor a precizat că Valentin Țicu a primit minimul și că echipa FC Hermannstadt nu și-a dorit ca fotbalistul „lupilor galbeni” să fie suspendat prea mult.

„Eu în primul rând vreau să spun un punct de vedere al meu personal. Îmi pare rău ce s-a întâmplat, atât pentru Țicu, cât și pentru Dragoș. Era un jucător important al clubului nostru, era under. Noi nu-l vom putea utiliza pentru o lungă perioadă. Va trebui să găsim alt under. Nu avem încotro, ne dorim din tot sufletul să revină pe teren.

Mă bucur pentru el că are un caracter foarte tare. Gândește pozitiv. La momentul accidentării, a fost foarte tare. E un caracter puternic. A pus mâinile în cap, dar nu a leșinat. Eu, dacă eram în locul lui, poate reacționam altfel de durere. Accidentarea a fost gravă, nu are rost să insistăm pe acest subiect.

Decizia, dacă mă întrebați pe mine, a luat minimul din cât se putea. Noi nu ne-am dorit să fie suspendat foarte mult. Am lăsat comisia să ia decizia. Am văzut că s-a insistat pe articolul 63.2.5. Da, Țicu a beneficiat de acest articol, pentru că nu a luat 24 de etape maxim. S-a constatat că mingea era în joc, iar jucătorul a încercat să joace mingea.

Se știe foarte clar că o abatere minimă nu mai poate fi atacată. Nu are rost să insistăm. Eu am spus că regulamentar minimul nu poate fi atacat. Nu are cum să nu fie gravă. Sunt niște poze. Operația a fost foarte mare, dificilă. Jucătorul nu va reveni în trei luni și jumătate cum s-a menționat. Nu.

Îmi pare rău și pentru Țicu”, a spus Dănuț Perja, team-manager FC Hermannstadt, la televiziunea DigiSport.

Cum a reacționat arbitrul Marian Barbu după ce Țicu i-a rupt piciorul lui Dragoș Iancu

În primă speță, centralul partidei, Barbu Marian, a scos cartonașul galben din buzunar. După ce a văzut starea în care se afla Dragoș Iancu, arbitrul a făcut semne insistente spre echipa medicală și, ulterior, l-a eliminat pe Țicu.

După ce au văzut cât de gravă este accidentarea, jucătorii ambelor echipe și-au pus mâinile în cap, unii dintre fiind surprinși chiar cu lacrimi în ochi. Dragoș Iancu, înlocuit cu un alt jucător U21, Alexandru Jipa, a fost urcat în ambulanță și transportat la spital.