După 26 de minute, FCSB era deja condusă cu 3-0. Nowak, Gutkovskis și Lopez au însris pentru polonezi, iar vicecampioana României a redus din handicap abia în minutul 69, prin Billel Omrani. Rakow a stabilit scorul final la una dintre ultimele faze grație golului înscris de Fran Tudor.

Andrei Cordea, după FCSB - Rakow 1-4: "Nu prea ne gândim la rezultat. Campionatul contează"

Andrei Cordea, titular la FCSB contra lui Rakow, spune că eșecurile din meciurile amicale nu contează prea mult, iar vicecampioana României se gândește acum doar la reluarea campionatului și la obiectivul rămas - câștigarea titlului.

"Nu ne prea gândim la asta (n.r - la rezultat). Venim după o săptămână în care am încărcat foarte mult. Era normal să nu fim 100% azi, dar în șase zile ne vom odihni mai mult și vom fi pregătiți mai mult în campionat, acolo unde contează. Acum vom intra în săptămâna jocului și vom fi pregătiți pentru meciul cu Hermannstadt.

Probabil că se vede că ei au venit de pe 2 ianuarie aici și n-au încărcat cât am încărcat noi. Nu se compară un meci amical cu unul oficial și nu pot să îmi dau cu părerea acum (n.r - dacă polonezii sunt superiori lui FCSB). Am fost împărțiți, am împărțit minutele. În campionat contează, acolo va fi o problemă dacă nu facem o figură frumoasă", a spus Cordea, după meciul cu Rakow.

Deian Sorescu: "Sorescu este un jucător de calitate. Aveam nevoie de un asemenea jucător"

Ulterior, Cordea a comentat transferul lui Deian Sorescu la FCSB și a prefațat primele două meciuri ale naționalei României din preliminariile EURO 2024.

"Da, Sorescu este un jucător de calitate. Aveam nevoie de un asemenea jucător cu nume. Sper să ne ajute să câștigăm campionatul, ăsta e obiectivul nostru principal acum. Sorescu poate aduce un plus de calitate și ofensiv la fel ca Vali Crețu. Eu sper să fiu sănătos și după vom vedea cine va juca și cum va juca.

Da, e o atmosferă bună, suntem fericiți. Ne-a spus și Pintilii înainte de meci că cel mai important e să fim sănătoși pentru că în 6 zile ne va aștepta un meci foarte greu și trebuie să fim pregătiții.

Vreau să nu mai am nicio problemă medicală și să fiu apt 100%. Vor fi două meciuri foarte grele la echipa națională. Dacă vom obține 6 puncte, ne va fi mult mai ușor pentru meciul cu Elveția. Se va juca meci cu meci, important e să luăm pas cu pas, să obținem victorii și să ne țină Dumnezeu sănătoși", a mai spus Cordea.

FCSB a pierdut ambele meciuri amicale din Antalya

FCSB - Pogon Szczecin 0-2

FCSB - Rakow 1-4

Vicecampioana României va reveni în țară, iar duminică va disputa primul meci oficial din 2023, contra lui FC Hermannstadt, în campionat.