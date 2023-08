Reacția lui Adrian Mutu, după debutul de sezon sub așteptări, la Neftchi Baku: "Vom trece printr-o perioadă dificilă"

Formația din Azerbaidjan este la un pas de eliminarea din preliminariile Conference League, după ce a pierdut manșa tur cu Beșiktaș, iar în campionat, situația este una destul de critică.

După două etape, Neftchi Baku are doar un punct în noua ediție de campionat. În prima etapă a pierdut pe terenul lui Kapaz, scor 0-1, iar în al doilea meci a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Sabail, ocupanta penultimului loc.

Reacția lui Adrian Mutu după primele săptămâni la Neftchi Baku

Tehnicianul român a explicat că este o perioadă dificilă pentru echipă, în care joacă meciuri la intervale scurte de timp, motiv pentru care nu reușește să le pregătească așa cum și-ar dori.

"Ritmul jocurilor este prea mare pentru noi. Nu există timp să ne antrenăm bine. Marți plecăm spre Istanbul. După ce ne întoarcem de acolo, va trebui să jucăm din nou. Nu avem timp să ne pregătim pentru meciuri. Este o perioadă dificilă pentru noi. Era prea târziu să amânăm umătorul meci în campionat. Ne-ar fi ajutat să-l amânăm pe cel din prima etapă, am făcut solicitare, dar am fost refuzați. … Vom trece printr-o perioadă dificilă.

Vom folosi pauza pentru meciurilor naționalelor. În câteva săptămâni, echipa va fi mai bună. Asteptam noi transferuri și vom fi mai puternici după sosirea lor. Am fost supărat pentru că nu-mi place să pierd. Chiar și când joc acasă cu fiul meu, vreau să câștig. Sunt foarte sensibil cu chestia asta la fotbal", a declarat Adrian Mutu la finalul jocului din campionat.