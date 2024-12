Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe atacantul constănțenilor și a recunoscut că fotbalistul de 33 de ani îi poate face concurență serioasă lui Daniel Bîrligea.

Ciprian Marica: ”Dacă a refuzat-o în vară, cred că Alibec o va refuza și acum pe FCSB!”

După meciul Farul – FCSB, Denis Alibec a fost întrebat despre interesul roș-albaștrilor, iar atacantul aflat sub comanda lui Gică Hagi a mărturisit că a fost vorba doar despre o strategie pe care Gigi Becali a pus-o în aplicare înaintea meciului.

Întrebat despre un eventual transfer al lui Denis Alibec la FCSB, Ciprian Marica, unul dintre acționarii constănțenilor, a transmis că Gigi Becali are resursele financiare de a-l transfera pe atacant, însă este convins că Alibec nu va decide să plece la FCSB, mai ales că fotbalistul a refuzat-o și în vară pe campioana României.

”Alibec are un salariu foarte bun la Farul, mă îndoiesc că domnul Becali are posibilitatea asta, cu ghilimelele de rigoare, să îl plătească mai bine. În plus, Alibec e acasă și se simte bine acasă, apreciat, iubit. Nu în ultimul rând, Alibec are experiența FCSB, știe ce înseamnă FCSB și, dacă a refuzat-o și în vară, cred că o va refuza și acum”, a spus Ciprian Marica.

Ce a spus Denis Alibec despre interesul lui FCSB

”Pe mine nu m-a căutat nimeni. Știți cum e domnul Gigi, când joacă FCSB cu cineva, mai aruncă câte o din asta. Chiar nu am discutat cu nimeni. Am avut și în vară (n.r. ofertă), dar nu m-am dus, am venit aici, aici e casa mea și voi continua aici”, a declarat Denis Alibec.