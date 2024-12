Darius Olaru a deschis scorul în minutul 18, dar Victor Dican a restabilit egalitatea în minutul 78, din pasa lui Denis Alibec. Roș-albaștrii puteau obține victoria, dar Risto Radunovic a ratat un penalty în minutul 83.

Denis Alibec: ”Pe mine nu m-a căutat nimeni!”

Denis Alibec a declarat la finalul meciului că, după părerea sa, formația de la malul mării ar fi trebuit să câștige cele trei puncte, având în vedere felul în care s-au desfășurat ostilitățile.

Atacantul Farului a vorbit și despre declarațiile recente ale lui Gigi Becali, care a spus că l-ar dori pe Alibec la FCSB. Fotbalistul este convins că este vorba despre o strategie a patronului de la FCSB și exclude posibilitatea revenirii la gruparea roș-albastră.

”Cred că meritam să câștigăm, chiar dacă au avut un penalty ratat. Per total, cred că am câștigat meciul. Trebuie să câștigăm meciuri, chiar dacă nu s-a putut. S-a văzut că am jucat cu o echipă mare, dar și ei sunt obosiți. La prima ocazie, în minutul 2, dacă intra, poate altfel era meciul. Asta a fost să fie, mergem mai departe. Trebuie să câștigăm în Cupă și apoi să luăm trei puncte la Hermannstadt.

Cred că am o întindere, o ruptură, m-a înțepat. Noi ne dorim victorii în ambele meciuri. Vrem să mergem mai departe în Cupă, campionatul e foarte important, mai ales că suntem într-o situație dificilă. Am pierdut foarte mult puncte în ultimele meciuri, sper să nu ne coste pe viitor.

Pe mine nu m-a căutat nimeni. Știți cum e domnul Gigi, când joacă FCSB cu cineva, mai aruncă câte o din asta. Chiar nu am discutat cu nimeni. Am avut și în vară (n.r. ofertă), dar nu m-am dus, am venit aici, aici e casa mea și voi continua aici”, a spus Denis Alibec la finalul jocului.

