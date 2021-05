Anunt de ultima ora despre VAR! Care vor fi primele meciuri din Liga 1 care vor beneficia de arbitraj video

Presedintele FRF a oferit lamuriri cu privire la mai multe necunoscute, printre care si sistemul VAR.

Razvan Burleanu s-a pronuntat in privinta implementarii VAR in Liga 1 si anunta ca din sezonul urmator, mai exact din playoff si playout, meciurile se vor putea bucura de video-arbitraj, daca totul decurge normal, asa cum se asteapta cei de la FRF.

"Contractul este aproape finalizat, deci nu mai e nicio piedica in momentul de fata. Deci e o doar o formalitate semnalitatea sa. Le multumesc reprezentantilor LPF ca si-au oferit tot sprijinul in aceasta perioada de timp. In momentul de fata asteptam confirmarea din partea detinatorului de drepturi TV in ceea ce priveste termenul la care vor putea sa ajunga simulatoarele de pregatire a arbitrilor in Romania.

Estimam data de 1 iulie, astfel incat daca vom simulatoarele la 1 iulie, sa putem sa ne tinem de cuvant si sa avem VAR incepand cu playoff-ul si playout-ul sezonului urmator", a spus Razvan Burleanu in cadrul conferintei de presa organizate de FRF.