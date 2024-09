Rareș Pop, MVP-ul partidei Slobozia - Rapid, discurs fair-play la finalul meciului. Ce le-a spus "Șumi" jucătorilor după meci

La finalul meciului, Rareș Pop, eroul giuleștenilor în confruntarea cu Slobozia a dat dovadă de fair-play, susținând că victoria de la Clinceni a fost un efort de echipă.

Printre altele, aripa dreaptă a Rapidului a dezvăluit ce le-a transmis Marius Șumudică la finalul meciului.

"A fost un efort de echipă. Echipa a muncit. Am dat totul pe teren și în final am reușit să obținem cele trei puncte.

E oarecum rodul muncii mele de până acum, sper să o țin tot așa și să-mi ajut echipa în continuare.

O victorie de moral

Cu siguranță orice jucător care începe din primul minut se bucură de încrederea antrenorului, însă în orice moment aș intre sau orice jucător, în orice moment ar intra, trebuie să dea totul ca să ajute echipa.

La golul doi am urmărit acea minge, știu că a fost deviată, a sărit la mine, am preluat și am șutat, nu m-am uitat. După ce am lovit mingea m-am uitat unde se duce și am știut că va fi gol.

Sper pe viitor să jucăm și mai bine, să strângem puncte, pentru că avem mare nevoie.

(n.r. - Marius Șumudică după ultimul fluier) Ne-a spus că asta e atitudinea pe care trebuie să o arătat la fiecare meci. Chiar sperăm să arătam cât mai bine pe viitor", a spus Rareș Pop la finalul meciului.

Pentru trupa lui Marius Șumudică aceasta este abia a doua victorie în acest sezon, prima a fost obținută tot în deplasare, la Iași (2-1).

De partea cealaltă, Unirea Slobozia este la al doilea joc consecutiv pierdut, etapa trecută capitulând în fața lui Dinamo, scor 0-1.