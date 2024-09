Rapid - Oțelul Galați, de la 21:30, în etapa a 11-a din Superliga României. Șumudică vs Dorinel Munteanu

RAPID - OȚELUL GALAȚI

Rapid va întâlni, sâmbătă, de la ora 21:30, pe stadionul Giuleşti, formaţia Oţelul Galaţi, într-o partidă din cadrul etapei a 11-a a Superligii.

Alex Pașcanu aşteaptă o victorie pe stadionul Giuleşti.

„O victorie cu Oțelul Galați ar fi foarte importantă. Jucăm acasă și este obligatoriu să câștigăm aici pentru că nu am mai făcut-o de foarte mult timp. Eu de când am venit la Rapid, nu am câștigat niciun meci pe Giulești și sunt nerăbdător să trăiesc prima victorie aici pentru că mi-au povestit colegii cât de frumos este și abia aștept să se întâmple", a declarat stoperul giuleștenilor, Alex Pașcanu.

Rapid - Oțelul Galați | Echipe probabile



Rapid: Siegrist - Manea, Săpunaru, Pașcanu, Borza - Kait, Christensen, Hassani - Rareș Pop, Burmaz, Petrila



Antrenor: Marius Șumudică



Oțelul: Popescu - Adăscăliței, Zivulic, Stefanovic, Silva - Lameira, Teles, Cisotti - Maciel, Juric, Tănasă

Antrenor: Dorinel Munteanu