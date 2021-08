"Rămăsese că vine la echipă!" Laurențiu Reghecampf, aproape să semneze cu FCSB! De ce a picat mutarea

Bucureștenii puteau avea alt antrenor.

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, anunță că a vorbit cu Laurențiu Reghecampf și că acesta a fost foarte aproape de o revenire la FCSB, pe care a mai pregătit-o în două rânduri, însă totul a picat din cauza neînțelegerilor cu Gigi Becali, patronul clubului.

"Eu am mai vorbit cu Reghe și din ce am înțeles a luat hotărârea să plece la Craiova, pentru că nu s-a înțeles cu Gigi. Discuții au fost, pentru că eu am vorbit cu el, rămăsese că vine la Steaua (n.r. FCSB). Mi-a zis că nu a putut să se înțeleagă cu Gigi, mai multe nu pot să vă spun", a spus Gheorghe Mustață, la ProSport.

"Nu e trădător"

"Vă dați seama că el e tot stelist, tot al nostru rămâne. Va rămâne pentru noi o emblemă, el este președintele de onoare al asociației noastre Salvați Steaua. Nu putea să stea, să aștepte de la Gigi. S-a dus omul să muncească. Nu înseamnă că e trădător! Trădător era dacă se ducea la Dinamo sau Rapid", a spus Gheorghe Mustață.