Rămâne la FC Voluntari? Ce răspuns a dat Liviu Ciobotariu, după 1-0 cu CS Mioveni

După victoria cu deja retrogradata Mioveni, FC Voluntari are acum 30 de puncte și este la un punct distanță de următoarele două clasate, FCU Craiova și Petrolul (ultima fără licență de Europa, astfel că nu va evolua la baraj).

Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a tras primele concluzii după succesul cu CS Mioveni și a vorbit și despre posibilitatea de a rămâne la FC Voluntari.

Recent, Bogdan Bălănescu, oficiailul Voluntariului, a dezvăluit că cele două părți au ajuns la un acord pentru un contract valabil până în 2024.

Liviu Ciobotariu: ”Mă gândesc la acest final de campionat”

”Am mai trăit jocuri de asemenea manieră, cu o echipă care nu mai are nimic de pierdut. Îmi felicit jucătorii pentru rezultat.

Aveam nevoie de trei puncte ca să liniștim lucrurile. Am făcut o primă repriză bună, puteam să ne desprindem. Am ratat niște ocazii fantastice. Am ratat cu ușurință. Putea să ne coste.

Adversarul ne-a dominat pe final. Rezultatul a fost primordial, deși mi-aș fi dorit să avem evoluțiile din meciurile trecute. Suntem o echipă greu de învins. Nu trebuie să ne ascundem, să fim ipocriți. Ne uităm în sus, ne dorim să terminăm în față, să jucăm barajul de Conference League.

Eu sunt o fire pozitivă. Sunt un luptător. Sunt meciuri în care joci bine și pierzi și jocuri în care joci mai puțin bine și câștigi. Primul obiectiv a fost realizat, salvarea de la retrogradare. (n.r. dacă își va prelungi contractul cu FC Voluntari) Deocamdată, vreau să termin campionatul aici, să fim neînvinși, apoi mă voi pune la masă și voi discuta cu conducerea.

Mă gândesc la acest final de campionat. A fost un final apăsător. Trebuie să mă liniștesc, să vedem. Să terminăm campionatul și apoi vom vedea”, a spus Ciobotariu.

În următoarea rundă, FC Voluntari va avea un meci dificil în vederea luptei pentru barajul de Conference League. Va juca tot pe teren propriu, împotriva celor de la FC Botoșani.

Dacă vor obține o poziție care să-i asigure prezența la baraj, ilfovenii vor evolua împotriva unei echipe din play-out, iar dacă vor reuși să treacă de prima manșă, atunci duelul decisiv va fi cu echipa de pe locul trei din play-off (în prezent CFR Cluj).