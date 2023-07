Răducioiu face praf un patron din Liga 1: "Fără inteligență! Nu e întâmplător că nu câștigă nimic"

Florin Răducioiu consideră că decizia lui Mihai Rotaru de a-l înlocui pe Eugen Neagoe cu Laurențiu Reghecampf este "lipsită de coerență, fără inteligență și precipitată".

Florin Răducioiu: "Demiterea lui Neagoe, fără coerență și fără inteligență din partea proprietarului"

Fostul mare atacant al naționalei României consideră că Neagoe trebuia să beneficieze de credit din partea conducerii cel puțin două luni și subliniază că astfel de hotărâri ale lui Mihai Rotaru reprezintă un factor pentru care Universitatea Craiova nu reușește să se impună pe plan intern.

"Mi se pare un lucru fără coerență și fără inteligență din partea proprietarului. Nu poți după un egal împotriva unei nou-promovate să demiți un antrenor. Aș fi așteptat 10-12 etape să văd unde e echipa mea și ce joc ar fi oferit în acele două, trei luni. Mi se pare surprinzător, îmi pare rău pentru Neagoe. Este o decizie precipitată. Domnul Rotaru e proprietarul echipei, face ce dorește, dar după mine este extrem de repede.



Nu întâmplător nu câștigă nimic și niciodată nu va câștiga cu acest tip de management, cu schimbarea antrenorilor peste noapte. Mi se pare exagerat, dar este gândirea dânsului. Repet, nu întâmplător nu au câștigat până în momentul de față mai nimic. Nu poți construi ceva, chiar dacă înțeleg că oamenii vor rezultate, dar asta nu se obține peste noaptea. Aveți răbdare cu antrenorii, dați-le timp, cu bune și cu rele. După o perioadă de timp hotărâți, dar nu puteți să vă bateți joc de oameni în halul ăsta.

Acum a venit Reghecampf din Azerbaidjan, surprinzător. El cunoaște oarecum acest club. Sunt curios să văd. Lotul nu e făcut de el, dar nu este relevant", a spus Florin Răducioiu, la Orange Sport.

Cum a explicat Mihai Rotaru despărțirea de Eugen Neagoe

În cadrul unei intervenții la TV marți saeră, Mihai Rotaru a explicat de ce, în ciuda "unei colaborări foarte bune cu Eugen Neagoe", a hotărât să renunțe la antrenor.

"I-am spus domnului Neagoe că e cea mai grea despărțire de antrenor. Uman, profesional, nu ai ce să îi reproșezi. A fost o colaborare foarte bună, a fost cea mai grea despărțire. Am terminat play-off ul jucând bine, dar cu rezultate negative. Am dominat FCSB, CFR, Farul, Rapid, cu care ne luptam pentru Conference. Simțeam că se întâmplă asta și acum.

Cu Dinamo am câștigat, dar dacă dădeau gol din penalty, nu mai câșitgam. La fel s-a întâmplat cu Oțelul. Nu mai voiam să se repete, să spunem mereu că avem ghinion. Nu puteam să continuăm cu această neșansă. Dacă băteam Farul anul trecut, noi ne luptam la titlu. Am avut bară, om în plus.

Am început la fel sezonul, cu joc consistent. Poate doar prima repriză cu Dinamo a fost proastă, dar o putem pune pe seama lipsei de rodaj. Nu am auzit așa ceva, să aibă Eugen probleme cu jucătorii. A avut o relație extraordinară. Primul om cu care am vorbit azi a fost Eugen, l-am sunat și ne-am văzut. Am discutat și am ajuns la concluzia asta. Eugen e un om extraordinar.

Nu mi-a spus că are probleme cu vreun jucător. După ce Eugen și-a luat la revedere, am avut o ședință cu jucătorii de 15 minute. Nu a fost vreun conflict în vestiar, Eugen nu mi-a ascuns absolut nimic", a spus Rotaru, la Digisport.