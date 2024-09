"Punctele contează". Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după succesul cu Dinamo

Unicul gol al partidei a fost înscris de Ovidiu Bic (62), cu un şut deviat de Cristian Costin. Dinamo a fost mai bună în prima repriză, ratând câteva ocazii clare de gol.

Cătălin Cîrjan (26) a şutat din careu, dar Edvinas Gertmonas a respins la limită. În minutul 29, Astrit Selmani a trimis în bară cu capul, apoi Eddy Gnahore a reluat, dar portarul clujenilor a avut o reflex salvator.

La meci au asistat 18.067 de spectatori. U Cluj este în continuare neînvinsă şi are trei victorii consecutive, iar în ultimele patru etape nu a primit gol. Dinamo a încheiat o serie de şase etape fără eşec, trei victorii şi trei egaluri.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după succesul cu Dinamo

"Înseamnă foarte mult. Ne consolidăm poziția în clasament, înseamnă încredere, înseamnă că suntem o echipă foarte mare ținând cont că am fost dominați în prima repriză de Dinamo cu o dinamică mai bună.

Nu am reușit în prima repriză să facem prea multe. Ne-a fost teamă, am pierdut ușor mingile. Doar intervențiile lui Gertmonas a făcut să nu luăm gol, niște intervenții fantastice. În repriza a doua a trebuit să schimb sistemul.

Am închis mai bine culoarele, spațiile și ușor lucrurile s-a echilibrat jocul. Am avut câteva situații de a înscrie, a venit acel gol. Că e meritată sau nu e meritată victorie, contează punctele. Am arătat ca o echipă care știe să câștige și când nu joacă foarte bine.

Vreau să le mulțumesc suporterilor care au venit în număr foarte mare. Trebuie să creștem ca joc când adversarul vine peste noi. Avem mult de lucru, trebuie să aibă încredere ei, sunt jucători de calitate.

Vreau ca acei jucători care au venit mai târziu să intre în ritm.

Avem cinci jucători convocați la echipa națională. Sunt bucuros, relaxat în momentul de față. Știm că avem de lucru. Avem liniște. Suntem fericiți. Avem încredere unii în ceilalți", a declarat tehnicianul ardelenilor, la Digi Sport.