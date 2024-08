”U” Cluj s-a deplasat joi seară la Buzău pentru confruntarea cu Metalul din Cupa României. Buzoienii s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Constantinescu din minutul 62, motiv pentru care ”șepcile roșii” au fost eliminate din competiție și nu vor participa în grupele cupei.

Ioan Ovidiu Sabău a reacționat sincer după ce ”U” Cluj a fost eliminată din cupă: ”Voiam finala”

La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor, a admis faptul că ”șepcile roșii” aveau drept obiectiv accederea în finala Cupei României. Mai mult, tehnicianul a ținut să-i felicite pe adversari, dar și maniera în care a fost pusă la punct defensiva acestora.

”O calificare ratată, noi ne-am dorit. Am format un lot numeric și valoric. Am avut mare încredere că ne putem califica, dar nu am reușit. S-a văzut foarte clar că adversarul ne-a fost net superior la dueluri. Vorbim de un teren sintetic, dar și asta înseamnă să ai valoare, să te adaptezi. Sunt jucători foarte importanți. Să vă uitați la ce nume au, unde au jucat.

Nu puteam să folosesc jucătorii care au jucat luni. Acei jucători au foarte multe minute, șapte meciuri, a treia zi dacă jucam pe iarbă poate jucau. Am jucat pe sintetic și e foarte greu. Nu vreau să fie o scuză. Am avut două zile în care ne-am pregătit pe sintetic. Trebuia să ne luptăm cu ei, să ne adaptăm la condiții.

Felicit adversarul. Am avut în prima repriză una sau două ocazii, dar nu am reușit să înscriem. Și ei avut trei ocazii clare, dar în repriza a doua am fost destul de apatici. În atac toți fundașii lor și-au câștigat majoritatea duelurilor. Nu putem să mai schimbăm nimic. Asta e realitatea. Sper ca ei să fie foarte afectați, să îi doară, să se gândească mai mult la ce avem de făcut ei.

Ne așteaptă un campionat lung, dar și Cupa României era un obiectiv important. Voiam să jucăm finala. Asta e realitatea. Ne-am dorit foarte mult, dar am fost surprinși de atitudinea adversarului”, a spus Ioan Ovidiu Sabău după meci.