"Prost! Cum să mă simt?". Mihai Iosif a comparat hențul lui Morais cu cel al lui Suarez și a anunțat obiectivul Rapidului

Rapid a rămas în inferioritate numerică din minutul 39, când Junior Morais a comis un henț pe linia porții și a fost eliminat direct. Ubbink a transformat penalty-ul din a doua încercare, iar Marzouk a adus un punct pentru giuleșteni grație reușitei din minutul 76.

Mihai Iosif, după Rapid - UTA Arad 1-1

La finalul meciului, Mihai Iosif a vorbit despre momentele controversate din prima repriză, când penalty-ul ratat inițial de UTA a fost repetat pentru că portarul Horațiu Moldovan nu avea măcar un picior pe linia porții. Antrenorul Rapidului a comparat hențul comis de Junior Morais cu cel al lui Luis Suarez de la CM 2010, dintr-un meci Uruguay - Ghana, scor 1-1, 4-2 d.l.d.

De asemenea, antrenorul Rapidului a reiterat că obiectivul neoficial al echipei este calificarea în play-off.

"Vreau să felicit jucătorii pentru atitudinea avută și pentru jocul avut în repriza a doua. Vreau să le mulțumesc și celor care au fost în tribune, efectiv ne-au împins de la spate. Azi am fost inspirați la schimbări, chiar dacă am avut un om în minus. Tot meciul am arătat destul de bine. D-aia au venit la Rapid, să se integreze, noi să-i ajutăm, iar ei sunt fotbaliști și trebuie să se ridice la pretențiile clubului.

(n.r - Cum s-a simțit la penalty-ul primit și repetat de UTA) Prost! Cum să mă simt? E vorba de instinctul de fotbalist. Chiar îmi aduc aminte de o fază, Suarez mi se pare că a pus mâna la naționala Uruguayului și a fost penalty. Apoi s-a ratat penalty-ul. Drept dovadă, îl apărase în primă fază. E vorba de instinctul de fotbalist. Îl apărase Moldo, n-am revăzut faza, dar am înțeles că intrase mingea în poartă în primă fază. Ne-am simțit prost, chiar ne bucurasem, o apărase, dar dacă ăsta e regulamentul...

Inspirația nu se antrenează, e vorba de moment. Inspirația de la pauză, din minutul 60, cu intrările lui Ioniță și Ilie, dar mereu am spus. La noi, dacă facem bine sau rău, suntem toți vinovați, între ghilimele. La Rapid e mereu presiune, suntem un lot destul de numeros. Am avut foarte mulți accidentați. Crepulja, la fel, nu știu ce a pățit. A jucat cu FCSB și FC Argeș, în decembrie, cu umărul rupt, dar ăsta e fotbalul. Dragoș Grigore a revenit după accidentare. Ioniță, la fel, sper să intre în formă cât mai repede.

Avem cei mai frumoși fani din țară și mereu ne împing de la spate. Jucătorii și spectatorii au făcut un lucru minunat. Am avut puterea de a reveni, mai ales că nici în prima repriză nu cred că am jucat rău. Dacă dădea Sefer gol, cu totul altfel stăteau lucrurile. Obiectivul clubului este cel stabilit la începutul campionatului. Obiectivul nostru, al meu și al jucătorilor, este accederea în play-off și vom lupta până la ultima picătură pentru a obține acest lucru", a spus Mihai Iosif.

După 23 de meciuri, Rapid ocupă locul 7 în Liga 1, cu 33 de puncte, la două lungimi în spatele ultimei poziții de play-off, ocupată de Farul, care are un meci mai puțin. În runda următoare, giuleștenii vor juca la Mediaș, contra lui Gaz Metan.