Nou-promovata Gloria Buzău a încheiat prima parte a sezonului pe ultimul loc, cu 16 puncte, la șase distanță de locurile care asigură participarea la baraj.



Antrenorul Eugen Neagoe (57 de ani) s-a plâns de mai multe aspecte de la clubul său. Pe lângă faptul că jucătorii săi sunt neplătiți de două luni, iar condițiile de pregătire pe care le are la dispoziție nu sunt propice pentru performanță, tehnicianul spune că nu a primit nici jucătorii pe care i-a cerut în această pauză competițională.



După amicalul câștigat de Gloria Buzău, scor 2-0 cu Turan Tovuz în cantonamentul din Antalya, Neagoe a avut un discurs-manifest și a cerut ajutorul autorităților locale.



Eugen Neagoe: ”Dacă ne-am salva, ar fi ca și cum am câștiga campionatul”



”A fost un antrenament util. Din noiembrie am tot discutat, am făcut liste, dar nu s-a mişcat absolut nimic aşa că mai bine să întrebaţi başkanii noştri ce vor să facă. Eu, sincer, chiar am obosit. Nu ştiu ce pot să fac.



Discutăm, facem liste, vorbim de jucători, dar nu facem nimic. Ne trebuie şi salvamari ca să salvăm, că aşa nu putem să salvăm.



Avem şi probleme financiare, suntem neplătiţi de ceva timp. Suntem plătiţi parţial pe octombrie. Aşteptăm scumpirile şi după aceea vedem. Problema cea mai mare este că nu avem unde să ne antrenăm. Păcală ştiţi cum a plecat? Prima dată a plecat cu bocceluța, pentru că nu era rucsac pe vremea aia.



Cam aşa suntem şi noi. Mergem cu un autobuz, 14 de obicei, Centru - Gară. Câteodată mai schimbăm, luăm şi 16. Mergem câte o jumătate de oră, ne întoarcem o jumătate de oră și mergem la ţară undeva pe un teren.



Amatorism este puţin spus. De când am terminat jocul cu Universitatea Craiova, cred că pe 21 dacă nu mă înşel, pe stadionul principal din Buzău, Gloria, nu a intrat nimeni până în ziua de astăzi să aşeze o brazdă.



(n.r. - E o minune dacă echipa se salvează?) Ooo, mai multe minuni, da! Dacă ne-am salva, ar fi ca și cum am câștiga campionatul, vă dau cuvântul meu”, a spus Neagoe.