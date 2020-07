SCANDAL IN GRUIA! Ionut Rada, atac DUR la Dan Petrescu si conducerea CFR-ului: "Este RUSINOS ce au facut"

Fostul fundas nu a iertat conducerea din Gruia pentru ce s-a intamplat cu Tucudean!

De doua ori campion al Romaniei cu CFR Cluj, Ionut Rada a evoluat in Gruia intre 2010 si 2015. Fost UEFAntastic cu Rapidul, Rada a ramas atasat si de gruparea clujeana, alaturi de care a evoluat si in Champions League, iar ultimele intamplari nu l-au lasat indiferent. Fostul fundas s-a aratat dezamagit de modul in care a fost tratat George Tucudean, varful caruia nu i s-a prelungit contractul pana la finalul sezonului.

“Este rusinos ca s-a ajuns ca o echipa care face atatea puncte in Europa sa fie din nou amenintata de intarzierea platii salariilor. Tucudean a fost golgheterul echipei doi ani, a fost la nationala si acum pleaca pe usa din dos. Conducerea si antrenorul s-au vazut cu sacii in caruta si apoi nu l-au mai respectat pe Tucudean. Nu asa ii arati respect unui jucator, trebuie sa il intelegi atunci cand traverseaza o perioada grea in viata personala. E ciudat sa nu tii un atacant precum Tucudean, in conditiile in care finalul de campionat va fi foarte greu. Daca era un jucator mai putin important, intelegeam sa nu i se prelungeasca intelegerea pana la finalul sezonului. Dar cu Tucudean trebuia sa se ajunga la un numitor comun, totusi e golgheterul din ultimele doua sezoane.

Nu am jucat alaturi de el, dar imi amintesc golurile importante pe care le-a marcat si prin care a adus titluri la Cluj. Nu poti uita ce au facut anumiti jucatori pentru club, nu te poti concentra doar pe partea financiara. Sunt jucatori care vin din strainatate, care fac numai prostii si conducatorii se plang. Poate este o compensatie, pentru ca oamenii de calitate nu sunt respectati de catre cluburi. Lucrurile de genul asta se intorc impotriva ta”, a spus Rada la Pro X.

George Tucudean a ajuns la CFR in iarna lui 2018, insa neintelegerile cu cei din conducerea administrativa a clubului si cu antrenorul Dan Petrescu l-au determinat sa plece din Gruia inainte de finalul sezonului actual.