FC Botoșani se află într-o situație critică în clasament. Moldovenii au o singură victorie în 21 de etape disputate în campionat și speră să se salveze de la retrogradare.

Primele măsuri luate de Bogdan Andone după ce a preluat un club din Liga 1

Eroul botoșănenilor ar putea fi chiar Bogdan Andone, care nu a mai antrenat din august 2023. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, l-a instalat pe antrenorul din Aiud pe banca tehnică la finalul lui decembrie.

Bogdan Andone revine, astfel, în Superligă, acolo unde a mai pregătit FCSB, Astra Giurgiu și FC Voluntari. În ultimii doi ani a pregătit ASU Poli Timișoara în Liga 2, dar și Apollon Limassol în prima ligă din Cipru.

”Am discutat ce era de discutat. Am fugit până în Ardeal ca să rezolv ultimele probleme la academia mea de fotbal, unde sunt 110 copilași. Încercăm să le oferim cele mai bune condiții. Ei plătesc o taxă modică.

Am bătut palma, dar încă nu am semnat. Totul e pus la punct. Aștept să începem pregătirea. Cred că avem șanse ca Botoșani să rămână în SuperLiga. Parcă e din alt scenariu acest sezon. Din fericire, nu s-a terminat sezonul.

Eu am avut o discuție cu domnul Iftime în urmă cu o lună de zile. Ne-am pus de acord cu anumite lucruri. Eu, cu bune, cu rele, am principii clare. Cine nu muncește și nu dă totul pentru echipă, nu va face parte din echipă și din lot. Voi avea această discuție cu toată lumea.

Vor fi și schimbări. Am mare încredere în jucători. Am încredere pentru că acest club e un eșalon al seriozității. În urmă cu 3 ani, mi-aș fi dorit să antrenez FC Botoșani. Patronul echipei e serios. Cred că fotbaliștii români au calitate. După cum am văzut la Răzvan Lucescu, abordarea e cea mai importantă”, a spus Bogdan Andone, potrivit DigiSport.

FC Botoșani va începe anul 2024 cu un meci dificil pe teren propriu, împotriva lui CFR Cluj, echipa de pe locul doi. Moldovenii au 12 puncte și cea mai slabă apărarea din campionat, cu 39 de goluri încasate.

Valeriu Iftime a dezvăluit pentru Sport.ro de ce l-a ales pe Bogdan Andone

”L-am ales pe Bogdan Andone. E vorba de feeling. Multe argumente științifice nu am găsit. Nu-l știu prea bine pe Andone. În schimb, am cules mai multe informații de la câțiva și am fost convins.

Plus ce discuții am purtat cu el la telefon și am înțeles că vrea să vină serios aici la Botoșani. Cam asta e. Să sperăm că el e omul potrivit”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.