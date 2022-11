Prima reacție a lui Valeriu Iftime după plecarea lui Mihai Teja: "Am greșit că nu am fost coerent cu Marius Croitoru"

Înaintea confruntării cu FC Hermannstadt, formația moldavă a anunțat despărțirea de Mihai Teja (44 de ani). Antrenorul care a preluat banca tehnică a moldovenilor după plecarea lui Marius Croitoru și-a dat demisia după șase luni. Rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, iar de-a lungul timpului, patronul Valeriu Iftime s-a plâns în repetate rânduri de prestația echipei, dar și de lipsa de atitudine a tehnicianului.

Valeriu Iftime, cu gândul la Marius Croitoru

La scurt timp după apariția informației, Valeriu Iftime a oferit primele declarații despre situația de la Botoșani.

"Da, asta da (n.r. că se teme de retrogradare). Dacă aș avea garanția că aș avea un antrenor care să mă salveze...Este ca și în viață: capul face, capul trage. Important este să ai soluții și să îți asumi.

Am greșit că nu am fost foarte coerent cu Croitoru, în vară. Apoi, am mai greșit, poate, că nu am ales pe altcineva în afara lui Mihai (n.r. Mihai Teja). Nu este vorba de antrenor, ci de selecția jucătorilor. De obicei aveai 1-2 jucători puși pe tarabă, care se evidențiau. Acum pare că nu", a declarat președintele clubului la DigiSport.