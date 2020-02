Prima reactie a lui Papura dupa infrangerea cu CFR! Unde s-a pierdut meciul si ce spune despre lupta la titlu

Universitatea Craiova a facut un joc bun, insa nu au reusit sa marcheze pe teren propriu impotriva CFR-ului. Clujenii au fost extrem de eficienti in atac si s-au impus cu 2-0.

Corneliu Papura este multumit de jocul si de atitudinea echipei si spune ca CFR Cluj s-a aparat supranumeric:

"Ne-am creat situatii si in partea a doua. Este imbucurator ca ne-am creat situatii destul de multe impotriva unei echipe care se apara supranumeric. Ceea ce nu este bine este ca nu am reusit sa inscriem.

Am avut atitudine buna, am adus mingea in fata portii. Am avut situatii destul de bune, ne-a lipsit si sansa in seara asta, dar daca eram putini mai atenti puteam sa inscriem.

Cand ataci pozitional impotriva unei echipe care se apara supranumeric este greu sa gasesti spatii. Cu toate astea am reusit sa ii deschidem si sa ii punem in dificultate.

Sunt momente in cariera fiecarui jucator cand toate iti merg bine sau mai putin bine. Andrei Ivan e un jucator talentat si cu siguranta ne va ajuta.

E o lupta stransa, suntem multe echipe acolo si vom vedea ce vom reusi", a fost reactia lui Papura la finalul meciului.

Nicusor Bancu: "Arlauskis ne-a invins astazi, nu CFR!"

Capitanul Nicusor Bancu este de parere ca norocul a facut diferenta astazi, dar si prestatia lui Arlauskis, care a scos tot. Bancu a fost depasit intr-un duel 1 la 1 de Cristi Manea la golul doi al clujenilor:

"Suntem dezamagiti ca am pierdut, dar putem spune ca am facut un joc bun. Arlauskis ne-a invins astazi. Din pacate norocul a fost cu ei astazi. Au jucatori cu experienta, cu valoare si este greu sa ii desfaci. Nu sunt degeaba campioni in ultimii doi ani. Chiar daca am incercat in aceasta seara prin toate metodele, nu s-a putut.

Am vrut sa castig duelul 1 la 1, m-a driblat Manea si asta a fost.

Sanse avem de ce nu? Sunt 3 puncte, trebuie sa tratam meciurile ca in aceasta seara si cu siguranta ca norocul o sa se intoarca si pentru noi.

Le-am spus suporterilor ca e meci cu miza, cu siguranta ca isi doreau foarte mult. Sunt fani infocati la Craiova, este un meci de fotbal. Le-am spus sa nu mai arunce pentru ca meciul putea fi suspendat.

Este recuperabila distanta, sunt 3 puncte si se pot recupera.

In aceasta seara am avut ocazii, dar din pacate nu am reusit sa marcam", a spus Bancu la finalul jocului.