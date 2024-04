Prima reacție a lui Eugen Trică după ce a revenit la FCU Craiova

Tehnicianul a fost adus pe banca tehnică în locul lui Nicolo Napoli după înfrângerea suferită în Cupa României în fața celor de la FC Voluntari, scor 0-0 (2-4 d.l.d.).

Eugen Trică, prima reacție după ce a semnat cu FCU Craiova

Eugen Trică a plecat de la CSM Alexandria pentru a reveni la formația din Bănie. Nicolo Napoli va rămâne în Bănie și va ocupa funcția de director sportiv.

Decizia lui Trică este surprinzătoare în condțiile în care, în urmă cu trei ani, Trică declara că nu va mai reveni pe banca echipei lui Adrian Mititelu.

”Nu sunt dezamăgit, ci fericit pentru că am făcut bucuroși fanii adevărați ai Craiovei. Aici se despart drumurile noastre. Știu că e bine ca niciodată sa nu zici niciodată, dar eu cred că nu voi mai antrena această echipa. Eu nu sunt Napoli, să revin de 7 ori. Am revenit o dată, am dus echipa în prima ligă și cu asta s-a terminat”, spunea Trică în 2021.

Acum, tehnicianul este mai reținut înainte de șederea sa în Bănie.

”Nu pot să vorbesc prea multe acum, cel mai probabil mâine o să avem conferința de prezentare pentru că duminică trebuie să plecăm la Iași. Atunci o să pot veni cu răspunsuri la toate întrebările voastre”, a spus Eugen Trică, potrivit iamsport.ro.