Prima declarație a lui Daniel Pancu de la revenirea în Liga 1: „A fost o perioadă mai ghinionistă! Mi-e dor de fotbal!”

După experiența de la Poli Iași, din ianuarie 2021, Daniel Pancu (44 ani) a revenit în fotbalul românesc. Fostul internațional român s-a înțeles cu FC Voluntari și va ocupa funcția de antrenor-coordonator în cadrul academiei.

Pancu a mărturisit că după ce a stat mai bine de un an acasă, liber de contract, era dornic să revină în fotbal. Fostul atacant mai atacant a dezvăluit că a mai fost pe lista scurtă a mai multor cluburi, însă de fiecare dată a fost preferat altcineva în locul său.

Pancu: M-am întors unde oamenii m-au respectat la adevărata mea valoare!”

„Nu am mai stat acasă. E groaznic, trebuia să fac ceva. Am stat 1 an și o lună, timp în care am fost pe vreo șase liste până acum și am căzut mereu pe locul doi. A fost o perioadă mai ghinionistă. Mi-e dor de fotbal pentru că am fost doar prin studiouri TV cu analize de jocuri.

Acum o să fac analize care vor impacta direct pentru copiii din Academie și echipa a doua. M-am întors undeva unde am lucrat și oamenii chiar m-au respectat la adevărata mea valoare. Încă nu am licența PRO și această activitate mă ajută și în zona asta. Pentru că trebuie să fiu implicat undeva”, a declarat Daniel Pancu pentru ProSport.

De-a lungul carierei, Daniel Pancu le-a mai pregătit pe Rapid și Poli Iași.

Clasament playoff