Presiune pe un jucător de la FCSB: "Trebuie să facă și el ceva! Dacă o ține așa, nu prea e ok"

Transferat la FCSB pentru 1,3 milioane de euro după mai multe sezoane excelente în tricoul lui Sepsi, Ștefănescu nu a reușit încă să se impună în echipa campioanei. Până acum a evoluat în 13 meciuri (10 ca titular), a marcat două goluri și a oferit un assist.

Basarab Panduru: "Ștefănescu n-a fost învățat cu presiunea. Dacă o ține așa nu prea e ok"

Criticat dur de Gigi Becali în ultima perioadă, Marius Ștefănescu primește un mesaj și din partea lui Basarab Panduru. Fostul internațional spune că este momentul ca jucătorul de la FCSB să înceapă să facă diferența, însă, în același timp, subliniază că Ștefănescu încă are nevoie de timp pentru adaptare.

"Poate la Ștefănescu trebuie să ai puțină răbdare. El sigur n-a fost învățat să stea cu presiunea pe el, să facă ceva în 45 de minute. Dacă nu, este scos. El poate înainte nu făcea nimic în 45 de minute, n-avea nicio presiune, dar intra în repriza a doua și făcea ceva. Acum trebuie să înțeleagă și el că, dacă o ține așa, nu prea e ok.

Ai nevoie de timp, ai nevoie să te înțeleagă lumea, dar e nevoie și ca tu să dai ceva oamenilor, să faci ceva, să dai un șut la poartă, să dai un gol, să dai o pasă, să driblezi pe cineva. Dacă pierzi fiecare mingea e o problemă. Poate el n-a fost obișnuit cu stilul ăsta. Poate se adaptează, poate nu se adaptează niciodată, habar n-am, dar trebuie avută grijă cu el", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Gigi Becali, după eșecul cu Hermannstadt, 0-2: "Hal de fotbaliști. Am dat 1,3 milioane pe un fotbalist care nici nu e fotbalist"

De departe, cel mai dur discurs al lui Gigi Becali a fost îndreptat împotriva atacantului Daniel Popa, căruia i-a reproșat o eroare uriașă care se putea transforma într-un gol pentru echipa lui Marius Măldărășanu.

Și Marius Ștefănescu s-a aflat pe lista țintelor lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor i-a reproșat fotbalistului venit de la Sepsi că ”a uitat fotbalul”.

"Am avut mare încredere în Tavi Popescu, că face, că drege, ziceam că ne punem baza în el, și Tănase... Dai numai mingea în spate. Tănase, numai mingea în spate. Ce să facem, asta-i treaba, ăsta-i fotbalul românesc, nu există valoare. Naționala a ajuns cu mare noroc, nu avem valoare, dacă echipa care a câștigat campionatul pierde cu 0-2 la Sibiu, ce valoare are campionatul ăsta, ce valoare are FCSB?

Hal de fotbalist (n.r. Daniel Popa), are mingea în careu, vine mingea la el singur și zice ’hai că dau pasă să dai gol’, el Popa. Vine mingea la el și dă la cinci metri la adversar. Îți dai seama ce hal de fotbaliști sunt ăștia? E chestiune de valoare. E de râs. Tu îți dai seama așa ceva? Nu îți vine să crezi!

Am dat 1.3 milioane pe un fotbalist (n.r. Marius Ștefănescu), care nici nu e fotbalist, nu l-am văzut fotbalist. Ei joacă la echipele mici, când ajung la FCSB... Ce să facem, dar o scoatem noi la capăt. Se descurcă el, Tănase. Le zic și eu că nu au valoare ca să se învețe minte", a spus Gigi Becali la Digi Sport.