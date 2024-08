Înainte de derby-ul de duminică, Rapid este într-o situație delicată. Este singura echipă din Superligă fără victorie după cinci etape și ocupă locul 13, cu patru puncte.

Rezultatele echipei pregătite de Neil Lennon nu au fost pe măsura așteptărilor, astfel că viitorul său a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă, chiar dacă șefii din Giulești l-au asigurat că beneficiază de toată susținerea.

Ioan Andone: ”Răbdarea are un sfârșit”

Ioan Andone, și el fost antrenor în Giulești, crede că Dan Șucu și Victor Angelescu ar putea face o schimbare la nivelul băncii tehnice dacă Neil Lennon nu va câștiga derby-ul de duminică împotriva lui Dinamo.

De asemenea, fostul campion al României cu Dinamo și CFR Cluj sugerează faptul că Marius Șumudică ar putea reprezenta o soluție pentru postul de antrenor la Rapid.

„El (n.r. - Dan Șucu) provine din mediul de business, nu e un tip implicat de mulți ani în fotbal și are răbdare, dar răbdarea are un sfârșit. Dacă nu câștigă nici cu Dinamo, înseamnă că cei de la Rapid vor face o mișcare, adică să aducă un nou antrenor.

Sunt antrenori liberi, e unul pe care toată lumea îl cere. Trebuie să-i spun numele? E rapidist, are experiență, a antrenat în străinătate, e din galerie, e un tip care cunoaște bine Giuleștiul”, a spus Ioan Andone, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Cătălin Cîrjan, mesaj războinic înainte de Rapid - Dinamo

Pentru ”câini” urmează confruntarea cu Rapid de duminică, 18 august, de la ora 21:30, din Giulești. După meciul cu Poli Iași (2-2), Cătălin Cîrjan, care a evoluat la alb-vișinii în stagiunea precedentă, susține că Dinamo va da totul pentru o victorie în derby-ul Capitalei. Asta după ce a sugerat că împotriva Iașiului, trupa din Ștefan cel Mare țintea victoria, nicidecum rezultatul de egalitate.

”A fost o partidă bună, am avut doar nişte momente grele după primul gol. A venit golul până în pauză. Cred că puteam marca mai mult, dar asta e. Am venit să câştigăm meciul aici, nu cu gândul la egal. Nu facem inmormântare că am luat un punct la Iaşi.

Cel mai important este că evoluez într-o echipă care joacă fotbal. Cu Rapid este un meci ca oricare altul. Mergem acolo să câştigăm şi să ne bucurăm”, a spus Cătălin Cîrjan.