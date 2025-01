Născut la Chișinău, Dmitri Bzovii, 35 de ani, este noul preparator fizic al echipei Dinamo. Cu o experiență de opt ani în arte marțiale și o perioadă de șase luni petrecută în izolare la o mănăstire ucraineană, Dmitri aduce în echipă o rezistență fizică și mentală remarcabile.



"Era o mănăstire unde trebuia să stai și noaptea să aperi cumva mănăstirea aceasta", a explicat Bzovii.



"Te-ar tenta pe viitor să mergi la o mănăstire și mai îndepărtată, în China?", a fost întrebat moldoveanul de către reprorterul PRO TV.



"Cum ar fi Shaolin? (râde) În vizită, da, dar nu aș sta acolo permanent", a răspuns Bzovii.

Bzovii vrea să o vadă campioană pe Dinamo



Dmitri i-a lăsat mască pe dinamoviști executând flotări pe un singur deget. După terminarea liceului, a plecat la Paris cu visul de a se alătura Legiunii Străine.



"Am fost acolo, dar nu m-au luat, am fost de două ori. La vârsta de 19 ani aveam 54 kg și au zis că nu e ok", a dezvăluit preparatorul fizic al echipei Dinamo.



Fan Borussia Dortmund, Dimitri visează să-i întâlnească pe nemți în Liga Campionilor.



"Noi spre asta și mergem acum cu Dinamo, să fim campioni. Un jucător preferat, de la Borussia Dortmund, Marco Reus", a mai spus Dmitri Bzovii.