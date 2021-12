Portarul Mioveniului a intrat în direct pentru a explica golul bizar încasat cu CFR Cluj: „Știu că a fost un gol ușor”

În etapa a 19-a a Ligii 1, CFR Cluj a primit vizita lui CS Mioveni, iar elevii lui Dan Petrescu au reușit să își asigure cele trei puncte grație golului marcat de Valentin Costache (23 ani).

Însă, Alexandru Pelici a surprins înaintea partidei contra campioanei României, când l-a titulariat pe Iustin Popescu (28 ani), în locul portarului de drept, Răzvan Ducan (20 ani).

Cu toate acestea, golakeeperul nu și-a răsplătit antrenorul și s-a poziționat greșit la execuția lui Costache. Dar, Iustin Popescu își justifică greșeala și argumentează că nu a văzut absolut nimic la golul clujenilor.

Popescu: „Antrenorul de portari mi-a explicat că trebuia să stau pe loc”

„A fost cornerul CFR-ului, Mister ne-a arata la faze fixe că doi jucători trebuiau sa stea pe respingere, fundașii mei au respins, Costache a șutat la poartă. Eu am fost mascat, nu am văzut nimic, am căutat puțin să văd o 'portiță' printre picioarele jucătorilor. Am făcut un pas către dreapta și nu am apucat să văd mingea. Asta mi-a explicat și antrenorul de portari că trebuia să stau pe loc.

M-am uitat la fază după meci. I-a dat puțin efect și nu am văzut absolut nimic, din păcate. Trebuia să fiu mai atent, a fost greșeala mea. Dacă stăteam pe loc mai aveam o șansă. După golul primit, am făcut și semn că nu am văzut nimic.

Am avut o discuție cu Mister, cu trei zile înainte, ținând cont că pentru noi urmează două meciuri foarte grele la Craiova și Dinamo. A zis că trebuie să îl menajeze pe Ducan, că are trei galbene, și la meciul acesta să se bazeze pe mine. E puțin greu și pentru mine, nu mai am aceeași încredere ca la Liga 2 să joc meci de meci.

Am făcut vizionare înaintea jocului, am insistat foarte mult pe fazele fixe. Știm că CFR-ul este periculoasă pe fazele fixe, au marcat foarte goluri așa. Noi am făcut vizionare, ne-a zis cum să stăm. Eu cred că ne-am apărat bine, am făcut un joc bun cu toții. Am avut și ocazii, puteam să și înscriem, dar am avut neșansă.

Asta este decizia lui Mister, dacă dânsul consideră că merit să fiu titular în continuare, se poate baza pe mine. Știu că este un gol ușor, dar nu am văzut absolut nimic. Eu sper să fiu titular. Vedem la următorul meci. Important e să câștige echipa cele două meciuri care au rămas”, a declarat Iustin Popescu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

