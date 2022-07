Portarul de playoff așteaptă un semn de la FCSB: „Nu aș refuza, clar! Gigi Becali este un om bun!” 

FC Argeș l-a adus în această vară pe Cătălin Straton (32 ani) de la FCSB, la scurt timp după ce Mihai Stoica (57 ani) anunțase că i-a propus că rămână în cadrul clubului și după retragere. Însă, Andrei Prepeliță (36 ani) a început primele două meciuri, cu UTA Arad, 2-0, și Sepsi OSK, 0-4, tot cu Alexandru Greab (30 ani) în poartă.

Goalkeeperul a evoluat doar pentru trei cluburi în carieră: Gaz Metan Mediaș, Concordia Chiajna și FC Argeș, din 2020, dar își amintește că a avut discuții, care nu s-au concretizat, cu FCSB și Universitatea Craiova.

Greab: „Victor Pițurcă a plecat și nu s-a mai concretizat nimic!”

„Cătălin (n.r. Straton) are experiență, are în CV echipe foarte bune, a venit și de la Steaua (n.r. FCSB), e clar că e văzut cu ochi buni aici și nici nu îmi fac probleme. Trebuie să mă pregătesc și să joc cât mai mult și cât mai bine. Meciul cu U Cluj, clar, nu o să fie un meci ușor. În primele două etape, au arătat că sunt o echipă agresivă, o echipă care știe fotbal, și-au adus și jucători experimentați, clar nu o să fie un meci ușor și trebuie să îl tratăm ca atare.

Au fost discuții și în trecut și cu FCSB, și cu Craiova, dar, nu știu, discuțiile nu s-au concretizat până la final. Să fiu sincer, când a apărut știrea cu FCSB, nu am fost sunat de către nimeni de acolo. Știu doar că antrenorului de portari de acolo i-a plăcut tot timpul de mine.

La Craiova, când a fost discuția cu Craiova, m-a vrut foarte mult Martin Tudor, Dumnezeu să îl odihnească! A fost și prieten, și antrenorul meu de portari, și idolul meu din copilărie. El m-a dorit foarte tare acolo, dar din păcate și el, și domnul Victor Pițurcă au plecat și nu s-a mai concretizat nimic”, a declarat Alexandru Greab pentru ProSport.

Cu toate că Gigi Becali (64 ani) este contestat pentru modul în care o conduce pe FCSB, Alexandru Greab are o părere bună despre omul de afaceri. Mai mult, acesta recunoaște că nu ar refuza o ofertă de la echipa roș-albastră.

„(n.r. despre o posibilă ofertă de la FCSB) Nu aș refuza, clar. Consider că domnul Gigi Becali este un om ok, un om bun, atâta timp cât echipa funcționează foarte bine. Nu aș avea nicio problemă să joc acolo, nu am nicio problemă cu presiunea. Clar, sunt alte așteptări la FCSB sau alte echipe foarte bune din România și nu cred că aș avea vreo problemă să joc acolo”, a precizat Alexandru Greab.