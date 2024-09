Poli Iași și-a găsit antrenor după trei refuzuri: "Mâine va sosi la echipă"

Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, a anunțat că a bătut palma cu Emil Săndoi (59 de ani), care va sosi miercuri în Copou și va conduce primul antrenament.

Emil Săndoi, noul antrenor de la Poli Iași

Săndoi este liber de contract din vara anului trecut, după ce și-a încheiat al doilea mandat ca selecționer al naționalei U21. Ultima echipă de club pregătită a fost Chindia Târgoviște, în intervalul 2020-2022.

"Am vorbit cu Emil, mâine va sosi la Iași. După-amiază am programat antrenamentul. Ne vom pregăti de meciul cu Universitatea Craiova. Am încercat să punem un tehnician cel puțin până la finalul campionatului. Am analizat bine, iar azi l-am sunat pe Emil. Au mai fost discuții.

Eu cred în Emil, a fost la tineret și am fost mult timp alături de el când a jucat la Botoșani. Eu l-am mai dorit și acum doi ani, când era la Târgoviște, dar n-a fost să fie. Iată că acum, în acest moment mai greu al Politehnicii, după plecarea lui Tony, am fost nevoit", a spus Cornel Șfaițer, la Digisport.

Primele trei variante ale lui Poli Iași au fost Adrian Mutu, Cristiano Bergodi și Antonio Conceicao. Toți au refuzat însă propunerea moldovenilor.

Poli Iași ocupă locul 14 în Superliga după 8 etape, cu doar 7 puncte acumulate. Pentru moldoveni urmează meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, duminică, 15 septembrie, de la ora 18:15.