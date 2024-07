Valeriu Iftime l-a făcut praf pe Bogdan Andone, după eșecul cu Oțelul Galați: "O fi din cauza căldurii?"

Echipa din Galați a reușit să întoarcă scorul și să obțină toate cele trei puncte într-un meci dramatic.

Protestele lui Bogdan Andone

La finalul partidei, antrenorul Bogdan Andone a răbufnit și a fost nemulțumit că echipa sa nu a primit o lovitură de pedeapsă pentru un presupus fault în careu și a mers să-l certe pe tușierul din dreptul său.

În urma protestelor sale vehemente, Andone a primit un cartonaș galben, moment în care și-a pierdut cumpătul și a strigat la centralul Moldoveanu și aproape și-a lovit un coleg din staff.

Valeriu Iftime: "Nu înțeleg!"

Valeriu Iftime, finanțatorul echipei FC Botoșani, a criticat comportamentul antrenorului Bogdan Andone. Patronul a declarat că reacția antrenorului a fost una nefirească și a evidențiat importanța respectului față de sport.

„Eu am o limită, limita înseamnă respectul față de sportul acesta, nu contează că ești antrenor, nu știu ce, poți să fii și patron, nu contează! Nu înțeleg, nu înțeleg cum Bogdan Andone a putut să aibă o ieșire dinasta. Nu îi pare rău, lucrurile trebuiesc făcute altfel. Trebuia să jucăm altfel, nu știu de ce s-a enervat așa de tare. O fi din cauza căldurii? Am pierdut 3 puncte acuma, trebuie să fim foarte atenți, ce am pățit anul trecut nu mai vreau să pățesc și anul ăsta", a spus Iftime la Digi Sport.

Iftime a continuat și și-a criticat echipa pentru prestația de pe teren propriu.

„Ieri am luat 2 goluri din exact aceeași fază fixă, chiar nu știi nimic? Au fost mega neateți, chiar fraieri aș putea să spun. El e stăpânul prostiilor în poartă (n.r - Eduard Pap), zici că e un arici", a adăugat patronul moldovenilor.

Lecțiile din sezonul trecut

Valeriu Iftime a reflectat asupra greșelilor făcute în sezonul precedent și și-a exprimat dorința de a evita repetarea acestora.

"Nu pot să le repet, fiindcă ce am făcut anul trecut greșit au fost transferuri foarte slabe. Am avut un lot disproporționat, am luat goluri prostești și tot așa. Nu vreau să mă mai doară. Vreau să jucăm în Liga 1, dar fără să iau pastile la fiecare etapă. Am început prost, nu vreau să mai comentez, eu zic că nu e grav, sper să ne revenim", a concis omul de afaceri.

În sezonul precedent, FC Botoșani a terminat pe locul 8 în play-out-ul Superligii României și a câștigat barajul de menținere/promovare împotriva celor de la CS Mioveni cu scorul general de 2-0, rămânând astfel în primul eșalon fotbalistic românesc.