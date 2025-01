Daniel Popa, Ionuț Panțîru și William Baeten au fost cei ”sacrificați” pentru a le face loc lui Juri Cisotti, David Kiki și Lukas Zima. Fostul atacant de la Universitatea Cluj și-a găsit deja o echipă, după ce a fost propus la FC Botoșani.



Gigi Becali și-ar fi dorit să-l cedeze pe Popa la FC Botoșani, acolo unde a mai jucat în cariera sa, dar între timp a primit, pe adresa clubului, o ofertă din Kazakstan pentru jucătorul său.



Finanțatorul FCSB-ului susține că Daniel Popa (29 de ani) ar fi tentat să accepte oferta venită pe numele său.



Gigi Becali: ”Popa are ofertă din Kazakhstan”



”Până se hotărăște nenea Iftime ce face cu Popa, dacă se înțelege cu el sau nu, uitați că i-a venit lui Popa o ofertă din străinătate și nu vrea la Botoșani. Eu așa am înțeles și nu am ce să le fac.. Am înțeles că lui Popa i-a venit o ofertă din străinătate, mi se pare că din Kazakhstan, și ar vrea să se ducă acolo.



Băiatul se duce unde vrea el, dar dacă e să rămână la FCSB, atunci la noi o să fie și el în aceeași situație cu Baeten. Nu o să mai avem loc pe listă nici pentru el că trebuie să facem vreo trei modificări. Trebuie să îi băgăm pe listă pe cei noi, dar și pe Kiki.



Ce vreți să ii fac eu acum lui Valeriu Iftime dacă el stă nu știu cât timp să se decidă ce face în legătură cu Popa. Voi nu știți că în perioada transferurilor lucrurile se schimbă de pe o zi pe alta foarte repede, iar impresarii se agită să le caute echipe și oferte mai bune pentru jucătorii lor? Asta e situația la ora asta cu Popa, iar alte lucruri în plus nu am ce să vă mai spun”, a spus Gigi Becali, potrivit ProSport.



În acest sezon, Daniel Popa a evoluat în 28 de meciuri pentru cei de la FCSB, în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă, reușind să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.



Panțîru, Baeten și Popa, OUT din lotul lui FCSB



Întrebat despre reacțiile celor trei în momentul în care li s-a transmis decizia, Mihai Stoica a spus că pentru Panțîru, Baeten și Popa nu a fost neapărat o veste surprinzătoare, având în vedere că informațiile apăruseră deja în presă.



"Panțîru, Baeten și Popa au fost anunțați de presă cu multe zile înainte. Aici au primit doar o confirmare. Așa cum a fost Kiki, în prima parte a sezonului, nu a fost pe listă, vine rândul oricui când lotul este foarte numeros", a spus Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.