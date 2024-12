După 2-1 cu Unirea Slobozia, Topal a anunțat jucătorii și conducerea Petrolului că nu dorește să rămână la Ploiești și din 2025. Oficialii clubului au transmis că tehnicianul a invocat "motive personale", în timp ce antrenorul turc a negat, spunând că planurile sale nu se mai potriveau cu cele ale conducătorilor.

Claudiu Tudor: "Îl vrem pe Adrian Mutu la Petrolul"

Rămasă fără antrenor, Petrolul se îndreaptă către Adrian Mutu. Președintele Claudiu Tudor recunoaște că "Briliantul" este prima opțiune a ploieștenilor, iar negocierile au început deja.

"Da, este adevărat (n.r - că Petrolul îl vrea pe Adrian Mutu). Nu putem spune asta (n.r - că va fi noul antrenor al Petrolului). Încercăm să găsim și noi soluții. Ne-a luat prin surprindere.



Adrian Mutu este un mare fost jucător, a făcut treabă bună și ca antrenor la Rapid în niște condiții nu ușoare ca presiune. Pe mine m-a impresionat.



Din punctul meu de vedere, Rapidul se aseamănă cu Petrolul ca presiune, ca fani. Reușind acolo, e clar că o opțiune bună pentru Petrolul. Este iubit la Ploiești, a fost jucător aici. Ar fi o soluție foarte bună pentru Petrolul, dar vom vedea zilele următoare.



Ne-am întâlnit astăzi (n.r - cu Adrian Mutu), este adevărat. Am discutat, nu ascundem acest lucru. Au venit și suporterii, au fost mai multe discuții. Vom vedea astăzi-mâine. Până pe 26 trebuie să luăm o decizie și să ne găsim antrenor dacă Mehmet Topal nu mai vrea.



Eu zic că găsim numitorul comun (n.r - în privința salariului). Sperăm ca autoritățile să vină lângă noi. Am avut și aseară o discuție cu președintele Consiliului Județean, care va ajuta această echipă. Petrolul are speranță și cu siguranță va fi ajutat de către autorități. Sperăm să se întâmple cât mai repede. Ne-am dori și noi să avem un finanțator, așa cum se întâmplă la Rapid și la Genoa", a spus Claudiu Tudor, la Digisport.

Adrian Mutu (45 de ani) este liber de contract din aprilie, după ce a demisionat de la CFR Cluj în urma eșecului rușinos cu Corvinul Hunedoara (0-4) din sferturile de finală ale Cupei României.

Mutu a confirmat negocierile cu Petrolul



Fost antrenor la FC Voluntari, România U21, FC U Craiova, Rapid și Neftchi Baku, Mutu a jucat pentru Petrolul timp de câteva luni, în 2014, aproape de finalul carierei.

„Sunt discuții, vorbesc cu Petrolul. Nu am luat nicio decizie, dar mă gândesc serios la asta. Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului.



Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei. Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului (n.r. poze cu Adrian Mutu). Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi.



Mi-ar plăcea ca oamenii din Ploiești să vină lângă echipă, este un oraș bogat. Petrolul este o echipă de tradiție, merită ca oamenii potenți financiar să vină lângă echipă”, a spus Mutu, la Fanatik.