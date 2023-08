După șase etape disputate în primul eșalon al României, Petrolul Ploiești completează podiumul cu 11 puncte. În consecință, echipa pregătită de Florin Pîrvu a înregistrat trei victorii, două rezultate de egalitate și o înfrângere până acum.

Petrolul Ploiești și-a trasat obiectivele pentru sezonul 2023/24

Florin Pîrvu, antrenorul „lupilor galbeni”, a vorbit despre obiectivele echipei și a remarcat faptul că vrea să pună mâna pe Cupa României cu Petrolul, dar să obțină și o clasare cât mai bună la finalul campionatului.

„Pentru noi este al doilea an de SuperLiga. Așa cum am vorbit cu conducerea clubului și acesta este un an de tranziție. Clar, avem obiective. Obiectivul din campionat este să ne clasăm mai bine decât în sezonul trecut.

Un alt obiectiv pentru noi este Cupa României, cu siguranță. Dacă noi vom fi acolo în față cu siguranță nu ne vom da la o parte. Trebuie să rămânem echilibrați, pas cu pas, pentru noi încă este un an de tranziție și trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta.

(n.r. obiectiv câștigarea Cupei României) Da, ne-am îndeplini un obiectiv. Bineînțeles și în campionat să ne clasăm bine. Totuși, în sezonul trecut, primul nostru an în SuperLiga, ne-am bătut până în ultimele etape la câștigarea play-out-ului, neavând licența de UEFA.

Noi ne-am bătut totuși până în ultima etapă să câștigăm play-out-ul. Am terminat pe locul 8, iar în sezonul acesta locul 7 ar fi un obiectiv pentru noi. Dacă suntem în față, cu siguranță nu ne vom da la o parte”, a spus Florin Pîrvu, potrivit Fanatik.

Petrolul Ploiești, în perioada de mercato

Veniri - Pedro Justiniano (23 de ani / fundaș central / Guinea-Bissau, Portugalia / Radomiak Radom / împrumutat), Zoran Petrovic (25 de ani / extremă dreapta / Muntenegru, Serbia / Buducnost Podgorica / gratis), Guilherme Garutti (29 de ani / fundaș central / Brazilia, Italia / CS Mioveni / gratis), Sergiu Hanca (31 de ani / extremă dreapta / România / CSU Craiova / gratis), Iustin Răducan (17 ani / atacant / România / Sport Team București / împrumutat), George Gavrilaş (32 de ani / portar / România / Metaloglobus / gratis), Lukas Zima (29 de ani / portar / Cehia / VVV-Venlo / gratis), Alexandru Musi (18 ani / mijlocaș ofensiv / România / FCSB / împrumutat), Ionuț Cojocaru (19 ani / atacant / România / FCV Farul / împrumutat), Zoran Mitrov (21 de ani / atacant / România / FC Brașov SR / 10.000 de euro), Mihai Eșanu (24 de ani / portar / România / Chindia Târgoviște / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Dragoș Gheorghe (CSA Steaua), Mihai Velisar (Concordia Chiajna), Alexandru Sabău (CSA Steaua), Mihai Constantinescu (Concordia Chiajna), Alin Boțogan (Unirea Slobozia), Vlad Prejmerean (Unirea Slobozia), Alexandru Șaim Tudor (FC Brașov-SR), Antoniu Manolache (Gloria Bistrița), Ioan Tolea (FC Pucioasa), Aris Oprea (CS Afumați), Juan Pătrașcu (CS Păulești), Mihai Nițescu (Blejoi Vispești), Alexandru Radu (CS Afumați)

Plecări - Constantin Budescu (34 de ani / mijlocaș ofensiv / România / FCV Farul / gratis), Robert Moldoveanu (24 de ani / atacant / România / Chindia Târgoviște / gratis), Mihai Velisar (24 de ani / fundaș stânga / România / Corvinul Hunedoara / gratis), Octavian Vâlceanu (26 de ani / portar / România / FC Voluntari / gratis), Florin Borța (24 de ani / fundaș dreapta / România / CSU Craiova / gratis), Ricardo Grigore (24 de ani / fundaș central / România / FC Dinamo 1948 / gratis), Cosmin Tucaliuc (23 de ani / mijlocaș ofensiv / România / FCV Farul / gratis), Felix Mathaus (32 de ani / fundaș central / Brazilia / gratis), Antoniu Manolache (23 de ani / fundaș central / România / Corvinul Hunedoara / gratis), Andreas Leitner (29 de ani / portar / Austria / SV Reid / gratis), Dragoș Gheorghe (23 de ani / extremă stânga / România / CS Tunari / gratis), Vlad Prejmerean (25 de ani / mijlocaș central / România / Chindia Târgoviște / gratis), Alexandru Sabău (24 de ani / fundaș central / România / CSM Reșița / împrumutat), Mihai Nițescu (22 de ani / mijlocaș central / România / CSM Alexandria / împrumutat), Alexandru Șaim Tudor (24 de ani / extremă stânga / România / FC Brașov-SR / gratis), Alin Boțogan (19 ani / extremă stânga / România / Chindia / împrumutat), Vlad Bogdan (20 de ani / extremă stânga / România / Metaloglobus / împrumutat), Andrei Jercălău (18 ani / portar / România / Cetatea Turnu Măgurele / împrumutat), Cristian Lixandru (20 de ani / mijlocaș central / România / CS Tunari / împrumutat)