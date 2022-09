Petrolul Ploiești - Farul Constanța 1-3 | I-auzi, Edi! Gabi Tamaș vine cu declarația serii: „Nu am renunțat la echipa națională!”

Farul Constanța s-a impus categoric în confruntarea cu Petrolul Ploiești de pe Stadionul "Ilie Oană". Denis Alibec a realizat "dubla" și a pasat decisiv la golul cu numărul trei înscris de Enes Sali, puștiul de 16 ani al lui Gheorghe Hagi.

După meci, Gabi Tamaș a vorbit despre evoluția echipei sale și a evidențiat faptul că nu se gândește că va fi convocat la naționala României, având în vedere că selecționerul Edi Iordănescu s-a aflat în tribună la acest meci.

Gabi Tamaș: „Nu am renunțat la echipa națională!”

„Știam foarte bine cine este Farul, știam cum joacă. Am pregătit o săptămână acest meci. Eu cred că nu ne-am făcut de râs în această seară, dar, am jucat fotbal și am pierdut.

Chiar și în prima repriză puteam să înscriem. Știe toate lumea ce fel de jucător este Alibec. Am intrat la vestiar cu 0-2, am zis că nu avem nimic de pierdut.

A doua repriză am reușit să le punem probleme, a fost momentul acela cu roșu luat de Irobiso și s-a schimbat puțin meciul, dar, și în 10 oameni cred că am avut posesie.

Din câte am înțeles, am vorbit cu arbitrul, i-a arătat semnul cu VAR, care, domnul arbitru ne-a spus la începutul partidei că ne dă cartonaș galben.

Sunt ok, noi ne-am pus în cap să luăm mai multe puncte în decembrie. A fost momentul acela la Mediaș când am luat gol în ultima secundă.

Astăzi, zic că puteam mai mult dacă eram mai atenți în fața porții. Dar, per total, zic că ar trebui să fim mulțumiți, sper că nu am dezamăgit suporterii.

Am obosit puțin, cred că este prima dată când văd ca cei de la Farul să tragă de timp la unele faze. Nu credeam că se poate întâmpla și chestia asta”, a declarat Gabi Tamaș la finalul meciului.

Totodată, stoperul „lupilor galbeni” a vorbit și despre echipa națională. Chiar dacă nu a mai fost convocat în ultima perioadă, Tamaș a mărturisit că nu a renunțat la prima reprezentativă.

„Felicit echipa adversă și echipa noastră, pentru că am făcut un spectacol. Întrebați selecționerul, nu pe mine. eu nu am renunțat la echipa națională, dar nici nu mă gândesc la echipa națională. (n.r. pe Alibec îl vezi?) De ce nu, este în formă.”, a precizat Tamaș.

Petrolul Ploiești - Farul Constanța 1-3

Petrolul Ploiești nu a putut să câștige împotriva Farului Constanța acasă, pe stadionul "Ilie Oană". Echipa de la nivelul mării s-a impus cu 3-1 pe tabelă.

În următoarea partidă, "lupii galbeni" se vor duela cu CFR Cluj pe "Dr. Constantin Rădulescu" în Gruia, contând pentru etapa a 12-a din Superligă.

De cealaltă parte, formația dirijată de Gheorghe Hagi va primi vizita UTA-ei pe teren propriu. După 11 etape, constănțenii se află pe prima poziție cu 24 de puncte.