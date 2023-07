"Patronul" Florinel Coman. Ce a stabilit Gigi Becali

Florinel Coman are credit total din partea lui Gigi Becali în acest sezon. Patronul de la FCSB susține că brăileanul lansat de Academia Hagi are libertate totală la FCSB și poate lua în teren decizii în privința schimbărilor.

Becali: "Coman iese când vrea el"

"V-a zis el singur, când a avut 11 metri a simțit ceva, durere, am zis că nu are rost să riscăm. Nu a mai intrat, gata! Coman, ca să știți voi, la ora asta iese când vrea el. Eu nu îl schimb, el e jucătorul care zice că vrea schimbare, nu mai poate fi schimbat. El se schimbă când vrea el", a declarat Gigi Becali, luni dimineață.

Oaspeţii au deschis scorul repede, prin David Miculescu (8), în urma unui corner, apoi Florinel Coman a majorat diferenţa (17 - penalty), după ce tot el fusese faultat de portarul Robert Popa. FCSB a înscris al treilea gol prin francezul Malcom Edjouma (60), din pasa lui Andrei Cordea, ambii intraţi la pauză.

Golul de onoare al oltenilor a fost reuşit de belgianul Sekou Sidibe (74 - penalty), după ce Damjan Djokovic l-a faultat în careu pe Aurelian Chiţu. FCSB a mai ratat ocazii de gol prin Coman (26) şi Cordea (59), în timp ce craiovenii au trecut pe lângă gol prin Chiţu (56) şi Sidibe (89), blocat in extremis de Joyskim Dawa. Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, cu Dinamo.

Ce a declarat Florinel Coman după FCU - FCSB 1-3

„Le-am făcut pe toate, am şi ratat o ocazie imensă, dar per total a fost un joc bun, pe o căldură infernală. Chiar am simţit-o. Important este că am început bine, am marcat trei goluri, cred că trei ani nu am mai început cu o victorie.

Nu le-am dat nicio şansă, ne-am simţit puternici. Această victorie ne va da o încredere foarte mare, mai ales că jucăm un derby etapa viitoare.

Am ieşit pentru că la acel penalti am căzut prost şi am simţit o durere la spate, am vorbit cu Elias şi s-a decis că e mai bine să ies.

Băluţă e nou la noi, dar a prins cantonamentul şi este foarte important pentru un jucător nou. Trebuie să mai creştem în joc, este primul meci şi au fost greşeli, dar vrem să ne îmbunătăţim jocul. Nu ne afectează unde jucăm derby-ul, suntem cu gândul la acel meci, nu la locul unde jucăm. Dar da, visez să mă întorc în Ghencea şi sper să fie din următorul meci”, a declarat Florinel Coman după meciul câştigat duminică la Tg. Jiu, cu FCU Craiova, scor 3-1.