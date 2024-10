Din sursele PRO TV, transferul a fost realizat pentru suma de 250.000 de euro, iar mutarea a fost oficializată în urma unor negocieri dure între cele două cluburi.

Din ianuarie 2025, Zima se va alătura lotului pregătit de Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cu un contract pe o durată de trei ani.



Pariul pus de Lukas Zima după ce a semnat cu FCSB



Pentru Lukas Zima, acest transfer reprezintă un pas important în carieră, mai ales în contextul în care se află în vizorul naționalei Cehiei.

Portarul în vârstă de 29 de ani a avut evoluții remarcabile la Petrolul, fiind o piesă de bază în echipa prahoveană.



Mihai Stan, impresarul acestuia, a dezvăluit că a pus un pariu cu Zima, afirmând că portarul va deveni rapid titular la FCSB și va avea șanse mari să fie convocat la echipa națională a Cehiei.



Lukas Zima va trebui să lupte pentru un loc de titular la FCSB, unde va face concurență cu Ștefan Târnovanu, un alt portar tânăr și talentat.

La echipa națională a Cehiei, competiția este acerbă, cu Matej Kovar (Bayer Leverkusen) și Antonin Kinsky (Slavia Praga) ocupând primele poziții în ierarhia portarilor.



Zima are experiență internațională la nivel de juniori, cu 15 selecții la U21, dar acum va încerca să își facă loc și la echipa de seniori.



„Au fost negocierile dure cu cei de la Petrolul, pentru că ei din iarnă vor pierde un jucător important, dar într-un final au ajuns la un acord cu cei de la FCSB. Cred că a fost 50-50% (n.r. cât de mult a contat că Zima voia la FCSB) pentru că și această discuție de bani către Petrolul a fost un ajutor, am observat declarațiile celor de la Petrolul că Zima și-a dorit să plece.

El putea să plece și liber pentru că era neplătit de 3-4 luni și puteam să depunem memoriu. Zima a vrut să ajute Petrolul prin plecarea lui și cei de la FCSB au acceptat chestia asta, să plătească transferul. 250.000 de euro a fost transferul plus niște bonusuri de performanță. A semnat pe trei ani.



Din punctul nostru de vedere este un pas important în cariera lui, eu consider că prin această mutare la FCSB el are șanse mari să prindă naționala Cehiei, iar de aici lucrurile vor merge într-un sens bun. Eu cred că va ajunge la echipa națională de la FCSB. După ce a semnat, am pus un pariu cu el. Eu cred că va apăra curând la FCSB”, a declarat Mihai Stan, potrivit Fanatik.