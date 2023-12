"Parcă suntem la defilările de la vremea lui Ceaușescu". Atac fără milă la adresa lui Elias Charalambous

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu s-a impus prin golurile marcate de Samuel Teles (7) şi Juri Cisotti (64). "Roş-albaştrii" au încheiat meciul în inferioritate numerică, Florinel Coman forţând primirea celui de-al doilea cartonaş galben în minutul 90+7.

FCSB a suferit al treilea eşec din acest sezon, două dintre înfrângeri venind pe teren propriu, iar Elias Charalambous a fost dur criticat pentru poziția pe care o acceptă la vicecampioana României.

Robert Niță nu a avut milă de antrenorul lui FCSB

Robert Niță consideră că Elias Charalambous nu are nicio putere de decizie la echipă și că nu are calitățile necesare pentru a pregăti o echipă de talia liderului din Superliga României.

"Cel mai bine a sintetizat Coman, când a spus că a intrat și nu avea zvâc, chiar așa s-a exprimat. O stare de nervozitate, pe undeva de înțeles, că-ți dau cei de la Galați gol în minutul 6. Totuși, ești echipa de pe primul loc, nu e așa mare tragedie că ai pierdut, îți rămân 5 puncte diferență față de a doua clasată.

Nu poți să zici că era meci capital, pare o echipă blazată, fără personalitate. Ok, înțeleg că la nivel tehnico-tactic adversarul te surprinde, sau nu te poți ridica la nivelul adversarului. Pot înțelege că lotul FCSB-ului este clar unul dintre cele mai valoroase locuri, individual, din țară. Dar, când tu nu ai reacție, când nu poți să ieși, să contracarezi, e o mare problemă.

O mare problemă că nu poți pune în practică ce vine de pe bancă, dacă vine, că nu știm ce vine sub ce formă. Dacă vine sub forma unor încurajări, am văzut că se bate din palme, parcă suntem la defilările de pe vremea lui Ceaușescu. Haide, haide. Ăla e antrenor, cipriotul ăla, are licență PRO", a declarat Robert Niță, potrivit Fanatik.