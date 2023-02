Panduru, reacție savuroasă după ce a auzit ce a declarat Leo Strizu

După meciul cu Universitatea Craiova, încheiat la egalitate, 1-1, Leo Strizu a vrut să aibă un discurs echilibrat și i-a felictat pe elevii săi. A vorbit despre Octavian Popescu și despre jucătorii pe care vicecampioana nu s-a putut baza în această partidă.

Strizu a dat exemplul marilor echipe din campionatele puternice, încercând să găsească o explicație pentru egalul de pe teren propriu cu echipa lui Eugen Neagoe.

Leo Strizu: ”Liverpool și Manchester City nu pierd puncte acasă?”

”În primul rând, vreau să felicit băieţii, chiar dacă nu am făcut un joc foarte bun dar, tot aceşti băieţi mi-au adus bucurii si victorii, şi este normal ca astăzi să fie felicitaţi. Echipa a vrut, dar fotbalul este un joc.

Nu suntem singuri. Poate că astăzi nu am fost chiar asa concreţi ca în alte partide. De vrut ,s-a vrut dar atât s-a putut. Chiar dacă, jocul a început foarte bine, au fost momente în timpul jocului în care nu am avut acel elan şi acea limpezime ca-n alte meciuri.

Poate echipa s-a blocat la un moment dat, dar din punctul meu de vedere, mijlocul terenului suferă fără Olaru. Tavi Popescu a încercat. Poate că Tavi a declarat că se simte bine pe partea stângă, dar pe timpul campionatului, apar şi accidentări sau suspendări şi e bine să joci şi un al doilea post.

Tavi Popescu este un jucător bun, poate chiar foarte bun. Azi poate i-au lipsit realizările. A partcipiat în prima repriză la acţiuni foarte bune. Cu cât se apropie sfârşitul campionatului, trebuie să întelegem că, trebuie să dam cât mai mult, în meicul care uremază.

Sunt convins că poate să revină pe poziţia lui obişnuită. Avem nevoie de jucători cu caracter foarte puternic. Indiferent pe ce post joci, trebuie să dai totul. Edjouma este în formă foarte bună, de la meci la meci el creşte. Se pregăteşte foarte bine. Este un jucător profesionist, exact ceea ce avem nevoie în cadrul echipei.

Orice jucător atunci când intră, trebuie să dea absolut tot. Liverpool, Manchester City, chiar nu pierd puncte acasă?”, a spus Strizu.

Fostul mare internațional Basarab Panduru a avut o reacție genială după ce a auzit discursul lui Leo Strizu. Mai în glumă, mai în serios, acesta a întrebat dacă ”principalul” de la FCSB participă la antrenamentele echipei.

„La antrenamente se duce? Culmea? De ce? Crezi că la toate antrenamentele se duce? Întreb și eu. Să fie acolo, să vezi...”, a fost reacția lui Panduru, la Orange Sport.

VIDEO - Leo Strizu, la conferința de presă

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a se apropia la doar cinci puncte de liderul Farul Constanța, care a câștigat pe teren propriu cu Petrolul, 2-0. Vicecampioana a rămas la șapte puncte în spatele echipei lui Gică Hagi, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Pe locul doi este CFR Cluj, care are 53 de puncte, în urma victoriei cu FC Argeș, scor 3-1. În etapa următoare, FCSB se va deplasa la Pitești, unde o va întâlni chiar pe FC Argeș, iar Universitatea Craiova, care a rămas pe locul cinci, cu 45 de puncte va juca tot în deplasare, cu FC Argeș.