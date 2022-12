Ofertă pentru 5 ani primită Dan Petrescu: "Am spus că sunt de acord"

Antrenorul campioanei României a mărturisit că patronul echipei i-a făcut o propunere pentru prelungirea contractului pentru cinci ani, urmând ca discuțiile serioase să urmeze în viitorul apropiat.

Dan Petrescu a debutat la CFR Cluj în actualul mandat în augusut 2021, reușind să obțină un nou titlu de campioană și să califice echipa în playoff-ul pentru optimile Conference League, din acest sezon.

Înaintea partidei cu FC Botoșani din campionat, tehnicianul român a recunoscut că a discutat cu Neluțu Varga pentru o posibilă prelungire a contractului, pentru cinci ani, actuala înțelegere fiind valabilă până în vara lui 2024.

"M-am întâlnit cu patronul acum o lună, cred. Dânsul mi-a propus așa ceva, dar n-am discutat nimic concret. A fost doar o propunere. Când va fi ceva real, când o să văd oferta, atunci veți afla.

Am spus că sunt de acord, dar mai mult n-am vorbit. Poate așteaptă vacanța, nu știu. La finalul acelei discuții, mi-a propus acest lucru, iar eu am spus că sunt de acord.

Dan Petrescu: "Dacă va fi așa, n-am de ce să plec aici"

Eu mereu am fost de acord cu asta, dar au fost alte probleme. La un club trebuie să știi să treci și peste perioadele grele, să fii unit și în momentele grele, nu doar în cele bune.

Dacă va fi așa, n-am de ce să plec aici. Mă simt excelent, am tot ce-mi trebuie. În continuare, sper să fac rezultate. Când proiectul este mai lung, ar trebui să fie și răbdare mai multă. Toată lumea știe ce pot face eu dacă mi se dă mână liberă.

Dacă vin echipe din Anglia vreodată, nu va fi o problemă să ne înțelegem. În rest, nu are rost să plec. Mai am contract un an și jumătate, cred că este OK", a spus Dan Petrescu.