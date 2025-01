Homawoo, titular incontestabil în prima parte a sezonului, nu a jucat deloc în 2025 pentru Dinamo. Fundașul central a intrat în ultimele 6 luni de contract, nu a ajuns la un acord privind prelungirea și invocă anumite probleme care îl împiedică să mai joace sub comanda lui Zeljko Kopic.

Dinamo a primit o ofertă de 400.000 de euro pentru Homawoo. Togolezul o refuză



Întrebat dacă Homawoo vrea astfel să forțeze un transfer, Andrei Nicolescu spune că nu știe ce să creadă. Dinamo a primit o ofertă tentantă din liga a doua turcă, în valoare de 400.000 de euro, însă Homawoo, căruia i s-ar fi promis un salariu anual excelent - 500.000 de euro - nu vrea să o accepte.



Homawoo nu și-ar dori să facă pasul în liga a doua turcă, ci în prima, la Gaziantep, o altă echipă care l-ar dori. În cazul în care Dinamo nu va primi prețul stabilit, 400.000 de euro, administratorul special spune că togolezul va rămâne la echipă până pe 30 iunie, atunci când îi expiră contractul.



"Situația e la fel. Clubul își respectă în totalitate contractul față de el, investighează să vadă ce se întâmplă apropo de modul în care el susține că are probleme medicale și atât.



Niciun jucător nu e netransferabil de la Dinamo în perioada asta, însă clubul nu poate fi supus unei presiuni din partea unui jucător.



Homawoo susține că nu are nici capul aici, că nu se simte nici bine, că gândurile lui nu se pot focusa pe ce e aici. E o manieră puțin de amator. Atitudinea din ultimele două săptămâni e un pic ca a unui amator. Asta încercăm să înțelegem și nu reușim. Din păcate, nici plecarea nu o forțează.



Noi am setat un nivel de transfer în urma intervenției lui. El a primit o ofertă foarte bună de la o echipă din Turcia, liga a doua. Noi ne înțelesesem, dar el a refuzat să plece acolo. Nu știu ce ofertă are de la Gaziantep, dar el acolo susține că ar vrea să plece. Da, noi am setat suma undeva la 400.000 de euro. Clubul din Liga 2 ar fi dat această sumă și un salariu extraordinar de bun: 500.000 pe an.



Asta nu înțelegem nici noi. Nu știm nici noi dacă el forțează plecarea, apropo de realitatea asta. Clubul și-a asumat că, având în vedere modul în care s-au întâmplat lucrurile la final de cantonament, fie se face transferul pe această sumă stabilită, fie ne asumăm că pe 30 iunie va pleca liber. Nu se poate pune presiune pe club și nimeni nu e mai important decât clubul", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Homawoo a jucat în 17 meciuri de Superliga din acest sezon și a marcat un gol. A ratat doar patru partide, toate din cauza unei accidentări suferite la echipa națională, în septembrie.



Înaintea transferului în România, internaționalul togolez a mai jucat doar în Franța, la FC Nantes, Lorient B și Red Star FC.